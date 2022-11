Désintox. Non, l’exclusion de soignants non vaccinés contre la Covid-19 n'a pas été annulée par un tribunal de New York

Article rédigé par Désintox - Arte

Le député Nicolas Dupont Aignan, fervent militant de la réintégration des professionnels de santé exclus pendant la crise sanitaire, affirme que l'État de New York impose la réintégration et l'indemnisation de tous les soignants non vaccinés.

Un tribunal de New York a-t-il annulé l’exclusion de soignants non vaccinés contre la Covid-19 ? C’est ce qu’affirme le député Nicolas Dupont Aignan, fervent militant de la réintégration des professionnels de santé exclus pendant la crise sanitaire. « Au moment où la Cour suprême de l'État de New York impose la réintégration et l'indemnisation de tous les soignants non vaccinés, Emmanuel Macron ose se plaindre du manque de médecins, alors qu'il refuse d'en réintégrer des milliers », écrit ainsi le président de Debout la France sur Twitter. En réalité, L'homme politique, se mélange les pinceaux. En effet, la décision rendue par la Cour suprême de l’État de New York, ce 24 octobre, ne concerne pas les professionnels de santé, mais des agents d’entretien municipaux. Et pas tous : seulement seize d'entre eux, qui avaient contesté leur licenciement devant la justice. Le juge de la Cour suprême a estimé que leur exclusion était « arbitraire », en particulier parce que la ville a finalement exempté les salariés du privé de l’obligation vaccinale. Le magistrat a également affirmé que « le vaccin n’empêchait pas les contaminations » et qu’il était injuste de sanctionner des agents qui avaient simplement refusé de se protéger eux-mêmes. Avant de préciser qu’il « ne s'agit pas d'un commentaire sur l'efficacité de la vaccination, mais sur la façon dont nous traitons nos salariés de première ligne. » Si l'avocat des employés considère que la décision pourrait, à terme, permettre la réintégration de tous les fonctionnaires suspendus par la ville de New York, il ajoute bien qu'elle « ne concerne que les [16] plaignants ». Pour connaître le fin mot de cette histoire, il faudra d’ailleurs patienter : la ville a annoncé avoir fait appel de cette décision. Retrouvez Désintox :

- Sur Facebook

- Sur Twitter

- Sur YouTube

- Sur Instagram

- Sur le site d'Arte