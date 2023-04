Désintox. Non, il n'y avait pas de soldats nazis lors de l’inculpation de Trump.

Mardi 4 avril, au tribunal de Manhattan, se tenait un évènement historique : l’inculpation de l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump, pour avoir « falsifié des documents financiers afin de dissimuler des informations préjudiciables aux électeurs américains ».

D’où vient l’intox ?

Mardi 4 avril, au tribunal de Manhattan, se tenait un évènement historique : l’inculpation de l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump, pour avoir « falsifié des documents financiers afin de dissimuler des informations préjudiciables aux électeurs américains ». Sur Twitter, dans la soirée, un internaute publie une photo. Ce qu’on y voit ? Trois hommes en tenue de soldats, armés. Deux d’entre eux portent un brassard nazi au bras gauche. Le troisième arbore un brassard aux couleurs du drapeau américain. Ils se tiennent debout, devant un bâtiment administratif.

En légende, le twittos indique : « Je viens de prendre cette photo devant la cour de justice de new York, où Donald Trump est détenu. Est-ce que quelqu’un sait ce qu’il se passe ??? »

Pourquoi c’est faux ?

Non, il n’y avait aucun nazi devant le tribunal de Manhattan, lors de l’inculpation de Trump. Ce tweet, vu un peu moins de 900 000 fois, a tout d’une blague. Et pour ne pas tomber dans le piège, un peu de bon sens et une manipulation toute simple suffisent. En faisant une recherche d’image inversée, on remonte vite à la source de cette photo. Qui provient en réalité du tournage d’un film pour Amazon - « The man in the high Castle », en 2017, dans le centre-ville de Vancouver, au Canada.

A l’époque, un article de la presse locale relate la scène. Précisant qu’il s’agit de l’adaptation d’un roman de Philip Dick, une dystopie dans laquelle les Nazis auraient gagné la seconde guerre mondiale et occuperaient les Etats-Unis.