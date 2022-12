Désintox. Non, il n'y a pas eu 100 000 soldats morts du côté ukrainien

Alors que le bilan humain de la guerre demeure un secret très bien gardé, que ce soit côté ukrainien ou côté russe, un chiffre spectaculaire circule depuis une semaine sur les réseaux sociaux : Kiev aurait perdu 100 000 soldats.

Alors que le bilan humain de la guerre demeure un secret très bien gardé, que ce soit côté ukrainien ou côté russe, un chiffre spectaculaire circule depuis une semaine sur les réseaux sociaux : Kiev aurait perdu 100 000 soldats.

La source de n'est pas un obscur compte Telegram pro-russe, mais la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors qu'elle annonçait fin novembre sa volonté de créer un tribunal spécial pour juger les crimes commis par la Russie, elle a ajouté : « Il est estimé que plus de 20 000 civils, et plus de 100 000 officiers militaires ukrainiens ont été tués jusqu’à présent. » Un chiffre immédiatement repris.

Ce chiffre n’a jamais été donné par les officiels ukrainiens. Il est tiré d’une mauvaise interprétation des déclarations du général américain Mark Milley qui estimait le 10 novembre : « On parle de bien plus de 100 000 soldats russes tués et blessés. Et probablement la même chose du côté ukrainien. » Or Ursula von der Leyen a évoqué le chiffre pour les seuls soldats tués.

Une porte-parole de la Commission a rapidement corrigé la séquence en publiant un message sur Twitter. L’évocation des 100 000 soldats morts a même été coupée dans la vidéo, et la retranscription de la séquence a été grossièrement caviardée. En dépit de ce démenti, l’erreur a été interprétée comme un aveu qui donnerait raison à Moscou, pourtant en difficulté sur le terrain.

Interrogé sur le sujet par Desintox, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien a simplement déclaré : « tout ce que je peux dire c’est que madame von der Leyen a cité une information inexacte en citant des sources externes non officielles, ce que son équipe a clarifié après coup. »

Retrouvez Désintox :

- Sur Facebook

- Sur Twitter

- Sur YouTube

- Sur Instagram

- Sur le site d'Arte