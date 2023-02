Désintox. Non, il n'y a pas de fourrure offerte pour les veuves de guerre russes.

Le 6 février publiée sur une page VKontact une vidéo d’une dizaine de femmes, présentées comme des veuves de guerre russes, recevant des manteaux de fourrure.

D'où vient l'intox?

Le 6 février publiée sur une page VKontact une vidéo d’une dizaine de femmes, présentées comme des veuves de guerre russes, recevant des manteaux de fourrure. L'une d'elles remercie : « nous avons reçu aujourd’hui cette aide inopinée, de manière très inopinée, nous vous sommes reconnaissants. Ici sont réunies les familles des soldats tués. C’est vrai, un grand merci de tout cœur à vous". A la fin de la vidéo, l'homme derrière la caméra conclut : « C’est dans des moments comme ça qu’on réalise que nous sommes une seule famille.»

Pourquoi c'est faux ?

Désintox a géolocalisé la scène grâce au décor, notamment un panneau proposant des cours d’anglais, en arrière-plan. La séquence se déroule dans le Donbass occupé, dans la ville de Makiivka, à l’est de Donetsk. Mais plusieurs éléments indiquent une mise en scène, notamment la diction des femmes, qui laisse à penser que la scène n'a rien de spontané. Surtout, Désintox a identifié et joint l’une de ces femmes, qui affirme que les manteaux ont été repris après le tournage. Une information corroborée par le témoignage d'une autre participante, recueilli par des militants russes et relayé par le média indépendant Meduza. La témoin contactée par Désintox affirme également que plus de la moitié des femmes présentes, dont elle-même, ne seraient pas des veuves : « Il y a cinq ou six femmes qui sont veuves. Toutes les autres sont des figurantes. J’ai vraiment honte d’avoir pris part à ça.» D’après elle, la mise en scène est l’œuvre du chef d’une administration locale pro-russe, et de l’un de ses amis, qui a recruté une partie des femmes.