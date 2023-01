Désintox. Non, il n'y a pas 385 millions par an d'intoxications aux pesticides.

Dans un tweet publié le 27 décembre, l’Agence BIO, qui promeut l'agriculture biologique, a affirmé qu’il y aurait chaque année "au moins 385 millions d'intoxications graves aux pesticides".

D'où vient l'intox ?

Dans un tweet publié le 27 décembre, l’Agence BIO, qui promeut l'agriculture biologique, a affirmé qu’il y aurait chaque année au moins 385 millions d'intoxications graves aux pesticides”. L’étude, publiée dans la revue BMC Public Health en 2020, a été commandée et financée par le Pesticide action network un réseau d’ONG antipesticides. Et elle a été réalisée par quatre scientifiques membres de ce même réseau.

Pourquoi c’est contesté ?

Si l’on regarde l’étude dans le détail, on trouve une succession de problèmes méthodologiques dans de nombreux pays étudiés. Par exemple ? Pour la France, cette étude retient un peu plus de 57 000 intoxications aux pesticides par an. Mais pour arriver à ce chiffre, elle se base sur une enquête qui additionne toutes les personnes qui ont « déclaré avoir déjà été intoxiquées par un pesticide » : Un chiffre basé sur l’ensemble de la carrière des agriculteurs, et non sur la seule année de l’étude.

Ainsi, pour obtenir un chiffre annuel, les chercheurs auraient dû diviser leur chiffre par environ 30, soit le nombre d’années d’exercice de la profession de l’agriculteur moyen. Ce qui aurait donné un peu moins de 2 000 intoxications par an au lieu de 57 000.

Suite à la controverse, l’Agence BIO a finalement supprimé son tweet, soulignant un manque de « consensus » autour de l’étude.

Ce qui ne signifie évidemment pas que les pesticides sont sans danger pour la santé. En France, l’Inserm a par exemple produit des travaux de synthèse concluant à des liens vraisemblables entre les pesticides et plusieurs maladies.