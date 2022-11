Désintox. Coupe du monde de football : la fausse vidéo de l'entraîneur Hervé Renard pour motiver l'équipe saoudienne

La victoire saoudienne 2 buts à 1 face à la sélection argentine, qui figure pourtant parmi les favoris de la compétition, a été la première sensation de ce début de Coupe du monde au Qatar. D'autant que la sélection saoudienne était menée à la mi-temps.

L’Arabie Saoudite a-t-elle gagné face à l’Argentine grâce à l’intervention d’Hervé Renard à la mi-temps ?

Rembobinons : la victoire saoudienne 2 buts à 1 face à la sélection argentine, qui figure pourtant parmi les favoris de la compétition, a été la première sensation de ce début de Coupe du monde au Qatar. D'autant que la sélection saoudienne était menée à la mi-temps.

Quelques heures après la fin du match, une vidéo censée révéler les coulisses de ce succès inattendu a largement été partagée. On y voit l'entraîneur de la sélection saoudienne, Hervé Renard, motiver ses troupes à la mi-temps. Et on entend surtout son anglais, avec un accent français à couper au couteau. les envolées du sélectionneur étant traduites en arabe par un interprète.

La scène a immédiatement renforcé l'aura de l'entraîneur, déjà forte depuis qu'il a notamment remporté la Coupe d'Afrique des nations avec la Zambie pour la première fois de son histoire. Au point que ces images ont également été relayées par plusieurs médias sportifs comme Bein Sports ou Onze Mondial.

Ces images n’ont en fait rien à voir avec le match contre l’Argentine. On retrouve ainsi la trace de cette vidéo dès le 4 septembre 2021. En zoomant dans l’image, on devine la mention « Vietnam » sur le tableau que le sélectionneur utilise pour présenter ses choix tactiques. Et pour cause : les images ont été tournées lors d’un match de qualification du mondial contre la sélection asiatique. Menés 1-0 à la mi-temps, les Saoudiens s’étaient finalement imposés 3-1.

Comble de l’histoire, le coach a bel et bien appliqué la même méthode contre l’Argentine, Il a fallu quelques jours pour que les images, les vraies cette fois, soient diffusées. On y entend Hervé Renard tancer ses troupes dans le même anglais chantant et proposer à l’un de ses joueurs de se prendre en photo avec Lionel Messi s’il ne veut pas défendre plus agressivement.

Retrouvez Désintox :

- Sur Facebook

- Sur Twitter

- Sur YouTube

- Sur Instagram

- Sur le site d'Arte