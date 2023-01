Var : un an et demi après l'incendie de Gonfaron qui avait fait deux morts, un homme a été arrêté et mis en examen, soupçonné d'être l'auteur

Pour remonter jusqu'à lui, les enquêteurs ont notamment visionné des images de vidéo-surveillance de l'aire d'autoroute de Sigue. Le feu est parti de cet endroit. Le quadragénaire a reconnu y avoir fumé une cigarette et avoir ensuite jeté son mégot au sol.

Un an et demi après l'incendie de Gonfaron dans le Var qui avait tué deux personnes en août 2021 et brûlé 7 000 hectares, un homme a finalement été mis en examen mi-décembre, rapporte jeudi 5 janvier France Bleu Provence. Il a reconnu avoir fumé sur l'aire de Sigues – d'où sont parties les flammes – et d'avoir jeté un mégot. Le parquet de Draguignan rapporte que cet homme, un Varois qualifié de marginal, est âgé d'une quarantaine d'années et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire.

Les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui grâce aux images de vidéo-surveillance

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'individu est soupçonné de s'être arrêté le 16 août 2021, sur l'aire de Sigues située sur l'autoroute A57, en fin d'après-midi, à l'heure précise du départ du feu. Selon les enquêteurs de la gendarmerie du Var, les flammes sont parties de cet endroit. Les autorités ont pu attester grâce aux images qu'il était seul sur l'aire à ce moment-là. Il est également soupçonné d'avoir fumé une cigarette. Deux éléments que le quadragénaire a reconnus pendant son audition. Patrice Camberou, procureur de Draguignan, salue le "travail colossal" des enquêteurs sur ce dossier.

L'incendie de Gonfaron, par son ampleur et sa durée, est l'un des feux les plus importants de ces 30 dernières années dans le Var. Huit communes avaient été touchées. Les pompiers avaient alors mis 10 jours à l'éteindre. Une information judiciaire avait été ouverte en août 2021 pour "incendie involontaire par violation d'une obligation de prudence ayant entraîné la mort".