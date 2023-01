Var : le mimosa, soleil de l'hiver qui attire les visiteurs

Fin janvier, sous le soleil d'hiver, les mimosas fleurissent au domaine du Rayol, dans le Var. Il existe 40 espèces de cette plante originaire d'Australie.

À le Rayol-Canadel-sur-Mer (Var), des visiteurs caressent les feuilles de mimosa. "Je trouve que c'est très joli", déclare une femme. Le mimosa, une plante originaire d'Australie, s'épanouit sous le soleil du Var. Quarante espèces différentes sont regroupées dans le domaine du Rayol. "C'est toute une collection qui a été mise en place par les différentes équipes de jardiniers", explique Pauline Arnéodo, guide médiatrice au Domaine du Rayol.

Une plante qui captive

Les adeptes du mimosa craquent pour ses pompons jaunes. "Ce qui m'inspire, c'est réellement la couleur, l'odeur, c'est très très beau", assure un homme. "C'est une plante qui est magnifique, qui sent bon, qui interpelle", ajoute une femme. Dans l'espace naturel de 20 hectares du Rayol, les mimosas rencontrent un grand succès. "C'est vraiment le symbole de notre soleil d'hiver et ça plaît énormément (…) On ne sait pas forcément qu'il y a plein d'espèces différentes", indique Christine Romero, responsable communication au domaine du Rayol.