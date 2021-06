Var : à Ramatuelle, des ânes aident à nettoyer la plage

C’est une initiative qui a surpris les personnes venues profiter de la plage à Ramatuelle, dans le Var. "Je me suis demandé au début ce que c’était, puis j’ai compris que c’était pour ramasser les poubelles", raconte un homme interrogé. Les agents municipaux parcourent le rivage avec des ânes. Ils ramassent les déchets et les mettent ensuite dans des poubelles portées par les animaux. "Les ânes c’est une joie. Et puis comme ils voient en même temps le regard admiratif, du coup ils bombent le torse, ils sont fiers donc c’est sympa comme tout", déclare Patrice de Colmont, propriétaire du Club 55.



Des employés municipaux formés à s’occuper des ânes

Pour bien s’occuper des ânes, les agents municipaux ont suivi une formation de 20 jours en Corse, d’où sont originaires ces animaux. Avec cette initiative, Ramatuelle veut protéger la plage et son cadre magnifique. "On a déplacé les poubelles qui se trouvaient sur l’espace maritime pour les mettre dans les parkings donc aucun véhicule ne vient maintenant perturber la quiétude de cet espace. Et les ânes nous ont paru tout naturellement la bonne solution", explique Jean-Pierre Frésia, adjoint aux travaux à la mairie de Ramatuelle.