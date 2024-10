Reportage "On est prisonniers dans le paradis" : au Muy, dans le Var, entraide et débrouille pour les vacanciers toujours bloqués par l'effondrement d'un pont

Plus de 500 personnes sont toujours coincées dans le Var, dans le petit village du Muy, fortement touché par les intempéries lors du week-end du 26 octobre. Sous la pression de l'eau qui est montée, un pont a craqué et est désormais au bord de l'effondrement. Ce pont relie pourtant une résidence au reste du monde. Franceinfo s'est rendu sur place.

La rivière est redescendue, mais le pont en béton est tellement affaissé qu'il forme un V. Impossible, donc, de le traverser. Marie-Christine doit crier pour prendre des nouvelles de son amie coincée de l'autre côté. "Ça va ?!", lui lance-t-elle. "Elle dit oui avec la tête, c'est que ça va", constate Marie-Christine. "C'est impressionnant, je n'ai jamais vu ça", lâche-t-elle.

Le pont qui menace de s'effondrer au petit village du Muy, au Var. (ANNE-LYVIA TOLLINCHI / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Valentin, lui, contacte sa voisine par téléphone. Il est parti samedi matin sans imaginer qu'il ne pourrait plus rentrer chez lui. "Je suis de l'autre côté du pont, ça n'a pas l'air bon", pense-t-il à haute voix. "J'ai des affaires là-bas sur place, une autre voiture aussi. Mais j'ai de la chance, j'ai pris mes papiers", se rassure Valentin. Sa voisine, elle, est bloquée avec toute sa famille. "On tient, on a un peu de vivres. Ma fille est sous médicaments, elle n'en a plus que pour six jours, ça, ça peut poser un peu problème."

"Ce qui me fait un peu peur c'est le pylône électrique. S'il tombe, alors on n'a plus d'électricité, ni d'eau, alors là ça deviendra embêtant". Une résidente coincée à franceinfo

Comme elle, environ une centaine de résidents sont ici pour les vacances. "On est prisonniers dans le paradis", raconte Malte, un touriste allemand qui fait part toutefois d'une forte entraide sur place. "Il y a une grande solidarité, on passe les soirées ensemble, on a pris la farine des voisins, on va essayer de faire du pain, mais j'espère qu'ils vont faire passer un peu de nourriture". Malte a déjà fait un inventaire de ce qu'il lui reste pour éviter que son réfrigérateur ne se vide trop vite.