Inondations dans le Var : plusieurs communes envahies par les eaux

V. Frédéric, C. La Rocca, T. Grosse, J. Dubois, P. Vaisseaux, C. Dechassey

Le Var et les Alpes-Maritimes ont été durement touchés par les fortes pluies, dans la nuit du 26 au 27 octobre. Plusieurs communes se sont réveillées les pieds dans l’eau.

Saint-Tropez (Var) et son port ont été rapidement envahis par les eaux, dans la soirée du samedi 26 octobre. Les précipitations éclair ont surpris les habitants et certains automobilistes. Certains se sont retrouvés pris au piège. Au matin, dimanche, l’eau s’était retirée. Le grand nettoyage a débuté. Sur le port, William Teneketzian, un glacier sinistré, est encore sonné par la violence de la nuit. "C’est choquant. On n’a jamais vu ça en presque 30 ans", confie-t-il.

Entre 60 et 80 mm de pluie

Dans le Var, entre 60 et 80 mm de pluie se sont abattus localement, en quelques heures. Le déluge a mis à l’épreuve la véranda d’un restaurant de Roquebrune-sur-Argens (Var). Surpris en plein service, le dirigeant et les employés ont tenté d’écoper avec les moyens du bord. Plus au Nord, à Puget-sur-Argens, la pluie continuait de tomber, dans la matinée de dimanche. La décrue est toutefois en cours.

Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.