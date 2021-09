Incendies dans le Var : quel est le bilan trois semaines après ?

À Grimaud (Var), le paysage est noirci et meurtri pour des années suite aux incendies. Dans l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var), l'incendie du 16 août dernier a ravagé plus de 7 000 hectares. Le hameau du Val de Gilly a été cerné par les flammes. Deux personnes sont mortes et six habitations ont été détruites. Ce soir-là dès 22h00, David a lutté, seul et sans eau courante pour protéger sa maison.

Un bâtiment a brûlé avec ses cuves et des milliers de bouteilles

À deux kilomètres de là, Pierre, vigneron, a lui aussi défendu son domaine tant qu'il a pu en attendant les pompiers. Malgré tous ses efforts, un bâtiment a brûlé avec ses cuves et des milliers de bouteilles de vin. "Soit on arrête tout (...) soit avec les assurances et l'aide de la cagnotte en ligne et de nos fonds personnels, on va tout reconstruire à l'identique", confie-t-il. Grâce aux 130 000 euros débloqués en urgence par son assurance, il a déjà pu racheter une quinzaine de cuves et sauver sa récolte.