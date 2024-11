Quel est le dispositif de France Télévisions pour couvrir la présidentielle américaine 2024 ?

Découvrez avec Pascal Doucet-Bon, chargé notamment des vidéos de la rubrique Transparence de franceinfo.fr, les installations de France Télévisions à New York pour les élections présidentielles américaines. Trois chaînes, plus de douze heures d'antenne.

Le dispositif de France Télévisions pour la grande nuit américaine du 5 novembre 2024 est installé sur la terrasse d'un hôtel de Times Square, en plein cœur de Manhattan, comme vous pouvez le découvrir dans cette vidéo coulisses. Traditionnellement, dans cette ville qui vote pour les Démocrates à 60% (en baisse dans les derniers sondages), une foule plus ou moins enthousiaste se masse devant les écrans géants pour la soirée électorale.

Ce scénario se reproduira-t-il cette fois-ci ? Malgré les doutes, France Télévisions a choisi cet emplacement stratégique. Elle loue les services d'un prestataire technique américain, qui travaille avec les équipes techniques parisiennes.

Plus de douze heures d'antenne

Un peu plus de cinquante personnes, y compris les équipes de tournage qui sillonnent en ce moment même les Etats-Unis pour réaliser des reportages sur la campagne, sont mobilisées pour cet événement dans les JT de France 2, Télématin, C dans l'Air sur France 5 et franceinfo canal 27, en particulier L'Heure Américaine. Pour France 2 et France 5, la réalisation est faite sur place, dans la régie qui occupe un bon tiers de la terrasse.

Un dispositif adapté pour franceinfo

Pour franceinfo canal 27, qui dispose de son propre plateau pour cause de diffusions simultanées avec les deux autres chaînes, le dispositif est différent. Les images filmées par les trois caméras voyagent vers Paris, où la régie en dispose, pour réaliser les différentes prises d'antenne depuis la France.

La nuit américaine commencera sur nos antennes peu avant minuit, elle vivra également en continu sur franceinfo.fr. Au petit matin, Télématin prendra le relais ainsi que franceinfo canal 27.

Retrouvez nos dossiers pour tout comprendre à cette élection historiquement serrée ainsi que nos reportages dans un pays traversé par des crises profondes.