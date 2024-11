Pour couvrir les élections américaines, France Télévisions mobilise une équipe complète sur place. Alexandre Kara, directeur de l'information, explique la démarche.

Pourquoi détacher des présentateurs aux Etats-Unis au moment de l’élection présidentielle ? Ne pourrait-on pas faire les mêmes émissions depuis Paris, avec des envoyés spéciaux et des invités en duplex ? Dans le cadre de notre rubrique Transaprence, Alexandre Kara, directeur de l’information de France Télévisions, apporte des éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Il s'exprime pendant qu'Anne-Sophie Lapix, en arrière-plan, prépare son journal télévisé spécial élections américaines diffusé le soir même.

"Il faut valoriser cet évènement historique." Alexandre Kara, directeur de l'information de France Télévisions à franceinfo

"Il s’agit d’un évènement historique, donc on le met en perspective, on montre aux téléspectateurs que c'est un événement exceptionnel, détaille Alexandre Kara. Deuxièmement, cela permet d'avoir une prise directe avec le terrain, c'est-à-dire permettre aux journalistes et présentateurs de vivre le moment présent eux-mêmes et donc de mieux le restituer."

"Entre le téléspectateur et la source d’information, il y a une prise directe." Alexandre Kara, directeur de l'information de France Télévisions à franceinfo

Il poursuit : "Troisièmement, cela permet d'avoir accès aux témoins directs qui, eux aussi, vivent l'événement. Et je dirais pour finir que c'est important de montrer que nous sommes encore un média, nous avons un contact avec le terrain, et entre le téléspectateur et nous, la source d'information, il y a une prise directe."