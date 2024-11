Élections américaines 2024 : comment éviter de faire la caricature des électeurs de Donald Trump ?

Durant la campagne présidentielle américaine, les journalistes ont recueilli le témoignage de nombreux électeurs des deux camps, pouvant parfois craindre la caricature lorsqu'il s'agissait des partisans de Donald Trump. Franck Genauzeau, correspondant permanent aux Etats-Unis pour France Télévisions, explique sa façon de procéder.

Comment ne pas verser dans la caricature au moment d'interroger des électeurs pro-Trump ? C'est la question à laquelle répond Franck Genauzeau, correspondant permanent aux États-Unis pour France Télévisions, dans le cadre de notre rubrique Transparence.

"Il faut d'abord prendre le temps de la discussion, explique-t-il. S'installer, discuter avec eux, de leur situation personnelle, de leur quotidien, sans a priori, sans préjugé, et c'est à cette condition seulement qu'on trouve une forme de nuance." Le journaliste a par exemple pu entendre des explications très variées du vote Trump, comme ces électrices de Floride dressant un portrait très dur du candidat mais choisissant de voter pour lui car sa vision de l'Amérique restait plus proche de la leur. D'autres électeurs, n'appréciant pas son caractère outrancier, considèrent pourtant qu'ils vivaient mieux sous son mandat.

"Il faut aussi s'éloigner des grands rassemblements MAGA" (pour "Make america great again", le slogan de Donald Trump, NDLR), poursuit Franck Genauzeau. Ça a été le cas en Virginie occidentale, un Etat souvent délaissé par les médias américains et où l'équipe "a eu le sentiment de prendre le pouls de cette Amérique blanche qui s'estime déclassée très loin de Washington".

"Nous avons souvent été très bien reçus par les supporters de Trump, c'est plus facile quand on est étranger sans doute" Franck Genauzeau, correspondant permanent de France Télévisions aux États-Unis franceinfo

Si le candidat est ouvertement hostile à la plupart des chaînes de télévision, notamment américaines, ses soutiens se sont montrés plus ouverts. "Ils ont aimé notre façon d'installer un dialogue, de les écouter, ce qui a permis je crois une parole plus libre et plus nuancée."

Regardez l'intégralité du témoignage de notre correspondant dans la vidéo ci-dessus.