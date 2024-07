Pas de victoire française lors de cette troisième et dernière arrivée en Italie, mais le maillot jaune a encore changé d'épaules.

Une belle première ! Entre la première victoire d'étape de l'Erythréen Biniam Girmay sur le Tour de France et le nouveau changement de leader au classement général, la troisième étape entre Plaisance et Turin (Italie) a livré un joli spectacle, lundi 1er juillet. Comme attendu, le final s'est joué au sprint et Girmay, vainqueur d'une étape sur le Giro et de la classique belge Gand-Wevelgem en 2022, a surpris son monde. Il devient ainsi le premier Noir africain à remporter une étape sur la Grande Boucle, le troisième du continent après les Sud-Africains Daryl Impey et Rob Hunter.

Après une entame vallonnée lors des deux premières étapes marquées par des victoires françaises, le peloton a eu cette fois droit à une étape plus plate. Tout s'est donc joué dans un sprint massif, alors qu'une grosse chute est intervenue à moins de trois kilomètres de la ligne d'arrivée. Le Belge Jasper Philipsen en a notamment été victime. De son côté, Richard Carapaz est devenu le premier Equatorien à endosser le maillot jaune du Tour de France. Il devance le Slovène Tadej Pogacar, au cumul des places dans les étapes puisqu'ils figurent tous les deux dans le même temps.