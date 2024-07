Le coureur de l'équipe américaine Lidl-Trek a écopé d'une amende par l'Union cycliste internationale pour "dommages à l'image du sport", après avoir été célébré par ses supporters et sa famille lors du contre-la-montre vendredi.

Une belle image finalement sanctionnée. Julien Bernard, qui s'était très brièvement arrêté la veille lors du contre-la-montre sur le Tour de France pour embrasser sa compagne, a dit samedi 6 juillet accepter l'amende de 200 francs suisses infligée par l'Union cycliste internationale pour "comportement déplacé au cours de la course et dommages à l'image du sport". "Je la paye. Je préfère que ce soit la fin de l'histoire et qu'on arrête d'en parler", a déclaré le coureur français de l'équipe Lidl-Trek au départ de la huitième étape samedi à Semur-en-Auxois.

La veille, il avait été célébré sur ses routes d'entraînement par ses supporters et sa famille. Levant les bras, haranguant le public il s'est même fendu d'un bisou rapide à sa compagne Margot et à son fils. "C'était assez incroyable. On ne se rend pas compte de la force du Tour. Tu as l'impression de passer un moment avec ta compagne et ton fils. (...) L'essentiel, c'est que ça a plu à beaucoup de monde, sourit-il. Sauf à quelques personnes (de l'UCI) qui sont venues me parler ce matin."