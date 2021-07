Vidéo Tour de France 2021 : coups de bordure, la victoire de Politt... Le résumé de la 12e étape

Nils Politt a été le plus fort sur la 12e étape du jour, jeudi, et Tadej Pogacar conserve le maillot jaune.

Nils Politt a signé une belle victoire en solitaire sur la 12e étape du Tour de France entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes, jeudi 8 juillet. L'Allemand était le plus fort d'une échappée de 13 coureurs, où Julian Alaphilippe, André Greipel et Stefan Küng étaient notamment présents. Le début d'étape a été perturbé par quelques cassures, mais Richie Porte et Geraint Thomas, piégés dans un premier temps, ont pu vite recoller. De son côté, Tadej Pogacar n’a pas été inquiété et conserve le maillot jaune. Voici les moments forts de la 12e étape.