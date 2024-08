Tour de France femmes 2024 : Justine Ghekiere s'impose au Grand-Bornand, Katarzyna Niewiadoma toujours en jaune... Le résumé de la 7e étape

La Belge s'est imposée au terme d'une échappée solitaire, samedi, en Haute-Savoie.

Elle a réussi son coup de force. Partie seule à 13 km de l'arrivée, Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Team) s'est imposée en solitaire dans les rues du Grand-Bornand, samedi 17 août, lors de la 7e étape du Tour de France femmes. La Belge, maillot à pois, a devancé la Française Maëva Squiban (Arkéa-B&B Hotels) [+1'15"] et la Néerlandaise Demi Vollering (Team SD Worx-Protime) [+1'23"], qui a battu au sprint la maillot jaune Katarzyna Niewiadoma.

Après un début d'étape groupé, une échappée de six coureuses composée notamment de Justine Ghekiere et Marianne Vos, s'est formée dans la deuxième ascension du jour, la côte de bois d'Arlod. Comptant jusqu'à 5'30" d'avance sur le peloton, l'échappée s'est réduite au fur et à mesure des difficultés du jour. Justine Ghekiere a ainsi profité de l'avant-dernière ascension pour prendre définitivement les commandes de la course. Derrière, le peloton a tardé à réagir. Au classement général, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma conserve son maillot jaune.