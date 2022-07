Les jours se poursuivent sur le Tour de France femmes, et les chutes également. Lors de la 5e étape, entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges, disputée ce jeudi 28 juillet, une trentaine de coureuses a chuté à 45 kilomètres de l’arrivée. Un véritable enchevêtrement de vélos et de coureuses sur le macadam. Parmi celles qui se sont retrouvées au sol, Emma Norsgaard (Movistar Team), Magdeleine Vallieres (EF Education-TIBCO-SVB), Lily Williams (Human Powered Health), Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra) et Thalita de Jong (Liv Racing Xstra).

Abandon d'Emma Norsgaard

La Danoise de Movistar, Emma Norsgaard, a ét victime d'un violent choc au niveau de l’épaule gauche alors qu’elle se trouvait sous l’enchevêtrement d’une trentaine de coureuses. Citée parmi les favorites du jour, elle a été prise en charge par l’assistance médicale du Tour de France et a quitté la route du Tour. La deuxième au classement général, Silvia Persico (Valcar-Travel & Service), a été retardée.