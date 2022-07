L'émotion a finalement pris le dessus. Imperturbable dans le final de la 3e étape qui s'est achevé dans les rues d'Epernay pour lui permettre d'empocher un premier succès sur ce Tour de France femmes 2022, mardi 26 juillet, la Danoise s'est montrée n'a pu retenir ses larmes au moment d'évoquer sa victoire. "Je suis désolée de pleurer, mais c'était une journée vraiment pourrie hier [lundi]. Mais j'ai aimé comment l'équipe s'est battue, aujourd'hui, on savait que ça pouvait être une super journée. J'avais les jambes et je savais que je pouvais aller jouer la gagne et tout ça avec le maillot de championne du Danemark", a expliqué la coureuse de 27 ans.

Ludwig remercie ses coéquipières

Pourtant, tout n'a pas été facile dans ce final, contrairement à l'impression laissée par Ludwig. "Je n'ai pas abordé le dernier virage dans les meilleures dispositions. Je me suis battue jusqu'au bout." Et la gagnante du jour de finir par une déclaration à ses collègies : "Je remercie mon équipe qui a fait un boulot tellement remarquable. Je vous aime".