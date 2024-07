Le maillot jaune s'est imposé au sommet de la station de Saint-Lary-Soulan, samedi, pour la première étape pyrénéenne de cette édition 2024.

L'orgueil du champion. Visiblement blessé après avoir été dominé à la surprise générale au sprint par Jonas Vingegaad au Lioran, Tadej Pogacar a pris sa revanche, samedi 13 juillet, en s'imposant en solitaire au sommet du Pla d'Adet à l'occasion de la 14e étape. En devançant Jonas Vingegaard de 39" et Remco Evenepoel de 1'10", le Slovène a conforté son maillot jaune à une semaine de l'arrivée finale à Nice.

Dès le Tourmalet, "Pogi" et son équipe UAE Team Emirates n'ont jamais laissé plus de quatre minutes à l'échappée. Ses équipiers ayant roulé toute la journée, le leader du général a envoyé Adam Yates en éclaireur dans la dernière montée, pour s'en servir comme relais et définitivement lâcher ses rivaux. Au classement, il compte 1'57" d'avance sur le Danois de la Visma-Lease a Bike, et 2'22" sur le Belge de la Soudal Quick-Step avant une nouvelle étape très attendue dimanche, vers le Plateau de Beille.