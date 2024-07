Le Néerlandais a remporté, jeudi, sa sixième victoire d'étape sur un Tour de France. Le maillot jaune, lui, n'a pas été inquiété.

Dylan Groenewegen était le plus fort. Le Néerlandais a remporté le sprint lors de la 6e étape du Tour de France entre Mâcon et Dijon, jeudi 4 juillet. Le champion des Pays-Bas a été plus rapide que Jasper Philipsen, finalement déclassé, et le maillot vert Biniam Girmay. Le Colombien Fernando Gaviria complète le podium. Dans une journée très paisible, avec une seule ascension de quatrième catégorie en début d'étape, le peloton a dicté sa loi.

L'échappée, composée de seulement deux coureurs dont le maillot à pois Jonas Abrahamsen, a notamment fait long feu. Rattrapée après 28 kilomètres d'escapade, aucune autre échappée n'aura retenté sa chance. Malgré quelques bordures, tout le monde a pu réintégrer le peloton au bout de quelques kilomètres. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune avant le contre-la-montre de vendredi entre Nuits Saint-Georges et Gevrey-Chambertin.