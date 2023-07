En larmes à l'issue de son grand numéro, samedi, lors de la 20e étape de la Grande Boucle dans les Vosges, le coureur de la Groupama-FDJ a laissé passer toute son émotion après l'arrivée.

L'histoire de Thibaut Pinot sur le Tour de France touche (bientôt) à sa fin. Sur des routes qu'il connaît par cœur, samedi 22 juillet, le coureur de la Groupama-FDJ a tout donné, une ultime fois, pour ses supporters.

Ils étaient venus en nombre pour vivre une dernière émotion avec leur champion, particulièrement dans l'avant-dernier col de la 20e étape, celui du Petit Ballon. C'est là, dans le "virage Pinot", que ses proches et ses plus fidèles soutiens s'étaient donné rendez-vous pour célébrer une dernière fois sur la Grande Boucle celui qui les a fait tant rêver. Cerise sur le gâteau, le coureur de Mélisey était alors en tête de la course, en solitaire, à ce moment-là...

"J'ai pris du plaisir, c'est le principal"

Dans Vélo Club sur France 2, quelques minutes après l'arrivée, le héros du jour - 7e de l'étape remportée par Tadej Pogacar - s'est livré sur son ressenti après une journée folle passée à l'avant. "C’était une étape incroyable, j’étais motivé, cela faisait quelques jours que je n'avais que cela en tête. J’ai fait tout ce que j’ai pu, je coince un peu pour accrocher les meilleurs. Mais l’important est ailleurs, j’ai pris du plaisir et c’est le principal. Le cœur va se serrer sur le podium (il a été élu combatif du jour), je suis à la maison. C’est fou d’être ici, ce sont mes routes d’entraînement… C’est bien hein ? Je ne pensais pas que ça me ferait autant d’effet. C'est plus fort que ce que je pensais."

A l'issue de l'étape, Marc Madiot, le manageur de la Groupama-FDJ, n'a pas manqué de prendre son coureur dans les bras. Une étreinte qui en disait long sur la relation qui lie les deux hommes. Un lien de manageur à coureur qui va bientôt prendre fin, mais pas celui entre ces deux hommes qui ont passé 13 ans ensemble.