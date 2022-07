Après les Alpes, il est le meilleur Français au général. Romain Bardet (Team DSM), quatrième à 9 secondes du troisième Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ne compte que 13 secondes de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), deuxième, au soir de la 13e étape, vendredi 15 juillet.

Pour autant, le Tricolore entend garder la tête froide. "J'essaye de prendre les journées les unes après les autres parce que ce Tour de France est difficile. J'arrivais à Copenhague avec beaucoup d'incertitudes sur ma forme physique, mais elles se dissipent au fil des jours. Il y a quand même des coureurs qui me sont supérieurs en montagne, et je n'ai pas envie de me projeter trop loin. Je n'ai pas envie de penser au contre-la-montre de Rocamadour", a-t-il déclaré sur le plateau de l'émission "Vélo Club", sur France Télévisions.

"D'autres étapes comme celle du Granon"

Le coureur tricolore a déclaré qu'il y aurait du mouvement dans les Pyrénées. Selon lui, la course est encore longue. "Je pense qu'il n'y aura pas de statu quo dans les Pyrénées, l'équipe Jumbo est très forte, mais je sais que Pogacar ne voudra pas faire deuxième du Tour de France. Je pense qu'il y aura d'autres étapes comme celle du Granon. Il y en aura au moins une ou deux."