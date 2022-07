DIRECT. Tour de France : les coureurs ont rendez-vous avec la Super Planche des Belles Filles, point d'orgue de la septième étape

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TOUR_DE_FRANCE

: A l'arrière du peloton, Mathieu Van der Poel traîne sa peine. Le coureur néerlandais, en difficulté depuis le début du Tour, pourrait bien abandonner. "Si ça continue, j’arrête !" a-t-il lâché ce matin.







(FRANCE 3)

: Geschke est rejoint par Durbridge, Pedersen, Barthe, Ciccone, Laengen, Erviti, Asgreen, Kamna, Teuns et Schachmann. Le peloton laisse filer, on tient sans doute l'échappée de cette journée.

: Un homme se détache en tête, Simon Geschke. Mais l'Allemand de la Cofidis risque de ne pas aller bien loin en partant tout seul. Il compte 14 secondes d'avance.







(FRANCE 3)

: L'échappée du jour ne s'est toujours pas formée, malgré de nombreuses tentatives. On a pu voir que Thibaut Pinot était à l'affût.







(FRANCE 3)

: 🏇🏇🏇 YIHAAA 🏇🏇🏇#TDF2022 https://t.co/e9kAtzWe7C

: En attendant que l'étape s'emballe, petite pause équitation sur la route du Tour.

: Thibaut Pinot chez lui à la Super Planche des Belles Filles #tdf2022 #hautesaone https://t.co/q1hmqXMRwz

: Le Français pourra dans tous les cas se consoler en étant le coureur le plus applaudi sur ces routes. Son nom s'affiche sur toute la montée vers la planche, comme le signale France 3 Franche-Comté.

: "Forcément, je suis heureux d'arriver dans la montagne, surtout chez moi. On va dire que le Tour commence maintenant pour moi."





Cette septième étape aura un goût particulier pour Thibaut Pinot, qui vit à 15km de la ligne d'arrivée. Mais ne misez pas trop sur le grimpeur français, il devrait aujourd'hui jouer son rôle d'équipier pour David Gaudu, le coureur de Groupama FDJ.

: Pour regarder la course en direct, vous pouvez vous brancher sur france.tv. Le départ vient d'être donné.

: Hier, Tadej Pogacar s'est emparé du maillot jaune et fait figure de favori pour la victoire ce soir si l'étape se termine par une grosse explication entre leaders. A moins qu'une échappée n'aille au bout. Franceinfo sports vous résume les enjeux de cette étape ici.

: Voici le profil de cette étape, longue de 176,3 km. Les coureurs traverseront les Vosges, avant d'arriver en Haute-Saône. Si une petite sieste vous tente, l'arrivée est prévue à 17h17 (donc mettez un réveil un peu avant 17h).

: Je prends la roue de Thibaud (celui de franceinfo, plus facile à suivre) pour vous faire vivre cette 7e étape du Tour. Au programme, la première vraie difficulté de la course, avec une arrivée à la Super planche des belles filles, une côte de première catégorie.

: Pour suivre cette étape prometteuse, je suis accompagné cet après-midi par l'excellent Thomas Baïetto, qui vous parlera du peloton, de Tadej Pogacar et, bien évidemment, de Thibaut Pinot.

: Welcome to 🇫🇷 @ThibautPinot's home roads and to the first summit finish for the #TDF2022 favourites! ⛰Bienvenue sur les routes de 🇫🇷 @ThibautPinot et sur le premier rendez-vous au sommet pour les favoris de ce #TDF2022 ! ⛰ https://t.co/MAdeEPEzpf

: Une sacrée étape nous attend aujourd'hui, entre Tomblaine et la Super Planche des Belles Filles. C'est aujourd'hui que notre Thibaut Pinot national, raconté ici par Pierre Godon, pourrait s'illustrer en montagne !

: Il s'est contenté de suivre le peloton sans prendre de risques depuis le début du Tour de France. Thibaut Pinot va enfin pouvoir faire parler son profil de grimpeur lors de l'étape du jour à la Planche des Belles Filles. (MARCO BERTORELLO / AFP)

: Au lendemain de la folle étape des pavés, et à la veille de la première arrivée au sommet de ce Tour de France 2022, il était difficile d'imaginer un tel scénario aujourd'hui. Avec une moyenne de 49,4 km/h, cette sixième étape de la Grande Boucle, longue de 219,9 kilomètres, a été l'une des plus rapides de l'histoire du Tour. Le récap' est à suivre ici :

: Il est minuit, l'heure de faire un dernier point sur l'actu du jour :



#POLITIQUE Elisabeth Borne a prononcé son discours de politique générale devant les députés, cet après-midi. La cheffe du gouvernement n'a cessé de défendre le compromis, nouvelle méthode du gouvernement.



La pression s'accentue sur Boris Johnson. Plus de 40 membres du gouvernement ont démissionné et une délégation de ministres lui a demandé de quitter le 10, Downing Street.



Elisabeth Borne a invité au port du masque dans les "espaces fermés où il y a beaucoup de monde", sans en faire une "obligation", alors que la France est en pleine 7e vague.





Au terme d'une folle étape, l'Australien Simon Clarke s'est imposé à Arenberg, alors que Wout van Aert garde son maillot jaune.