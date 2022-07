Tour de France femmes : les chemins blancs de Champagne au menu, des favorites attendues... La quatrième étape en questions

Le Tour de France femmes 2022 continue son chemin vers l'Est. Après une étape accidentée, remportée par la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig à Epernay, le peloton part de Troyes, mercredi 27 juillet, en direction de Bar-sur-Aube pour un tracé long de 126,8 kilomètres.

Quel est le profil de l'étape ?

Comme mardi, les coureuses vont affronter différents reliefs sur les routes de Champagne. Après une première partie de course assez plate, cinq côtes (deux de troisième catégorie, trois de quatrième) devraient faire le ménage dans le peloton, avant une descente dans les rues de Bar-sur-Aube.

Le parcours de la quatrième étape du Tour de France femmes, entre Troyes et Bar-sur-Aube, le 27 juillet 2022. (ASO)

Mais la particularité de cette troisième étape est la présence des fameux chemins blancs, revêtus de craie et souvent très pentus. Traditionnellement associés aux Strade bianche, une classique disputée en Italie en mars, ces chemins non goudronnés au milieu des vignes vont forcément proposer un grand spectacle et risquent de jouer de mauvais tours à certaines. Dévalés à toute vitesse, ces chemins blancs provoquent d'importantes levées de poussières qui diminuent la visibilité et l'endurance des cyclistes.

Qui pourrait se distinguer ?

Face à ces sentiers qui ne laissent guère de repos, l'Italienne Elisa Longo Borghini pourrait tirer son épingle du jeu. La leader de l'équipe américaine Trek-Segafredo, qui pointe pour l'instant à la cinquième place du classement général, a déjà montré son aisance sur ce profil de course. Borghini s'est ainsi imposée en 2017 sur les Strade bianche, et plus récemment, en avril, lors de Paris-Roubaix.

L'équipe SD Worx devrait également animer l'avant de la course puisque la formation néerlandaise compte dans ses rangs les deux dernières gagnantes de la classique italienne (Chantal van den Broek-Blaak en 2021 et Lotte Kopecky en 2022). La favorite du Tour, Annemiek van Vleuten, double gagnante des Strade bianche (2019 et 2020) peut également être considérée comme une sérieuse prétendante à la victoire à Bar-sur-Aube, même si elle a révélé, mardi sur Twitter, avoir été diminuée ces derniers jours par des problèmes à l'estomac.

Quels sont les horaires ?

13 heures : départ fictif

13h10 : départ réel

14h10 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

16h15 : arrivée prévue à Bar-sur-Aube