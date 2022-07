Tour de France femmes 2022 : une belle opportunité pour les baroudeuses entre Reims et Epernay... La troisième étape en questions

Place aux premiers reliefs sur ce Tour de France femmes 2022. Après deux étapes de plat, le peloton va parcourir 133,6 kilomètres entre Reims et Epernay, mardi 26 juillet, sur les routes de la Marne. Marianne Vos (Jumbo-Visma), nouvelle porteuse du maillot jaune, va tenter de conserver son avantage.

Quel est le profil de l'étape ?

Les coureuses du Tour continuent leur ruée vers l'Est dans cette troisième étape accidentée en direction d'Epernay, où les offensives pourraient être nombreuses. La première partie de la course devrait être relativement calme avec une seule difficulté au programme : une côte de 4e catégorie (1 km à 5%), au niveau de Trépail. Avec quatre difficultés répertoriées, les cinquante derniers kilomètres de la course promettent d'être un peu plus animés.

Le parcours de la troisième étape du Tour de France femmes, entre Reims et Epernay, le 26 juillet 2022. (ASO)

Après 109 kilomètres, le peloton passera une première fois sur la ligne d’arrivée à Epernay pour entamer une boucle longue de 24,2 kilomètres. Deux côtes seront ainsi proposées avec une dizaine de kilomètres d’intervalle : celle de Mutigny (900 mètres à 12,2 %, avec un passage à plus de 24 % au milieu) et le Mont Baron (1 km à 4,6 %). L'arrivée sera jugée au terme d'une dernière côte, longue de 500 mètres à 8 % de moyenne, dans les rues de la sous-préfecture de la Marne.

Qui peut tirer son épingle du jeu

Les adeptes des échappées pourraient tirer profit de cette étape vallonnée. Sur les routes champenoises, Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope), qui avait déjà montré son aisance sur ce profil d'étape lors du Giro 2022, pourrait se montrer à son avantage. D'autant que la Danoise, seule leader de son équipe après l'abandon de Marta Cavalli, a perdu de précieuses secondes lors de la deuxième étape.

La paire des coureuses hollandaises, Annemiek van Vleuten (Movistar) et Marianne Vos (Jumbo-Visma), sera également à surveiller. La première, grande favorite de cette édition, compte déjà 34 secondes de retard sur la seconde, détentrice provisoire du maillot jaune.

Quels sont les horaires

12h50 : départ fictif

13h00 : départ réel

14h10 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

16h15 : arrivée prévue à Epernay