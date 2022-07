Tour de France femmes 2022 : "On se sent pousser des ailes", s'enthousiasment les coureuses, impressionnées par le public le long des routes

Pas vraiment habituées à cela le reste de l'année, les participantes à cette première Grande Boucle se disent particulièrement touchées par les spectateurs de plus en plus nombreux au fil des étapes.

Il reste trois étapes dans ce Tour de France femmes qui s'achève ce dimanche 31 juillet. Et malgré les chutes et les abandons qui émaillent cette première édition, c'est déjà une victoire : les coureuses gagnent en popularité de jour en jour, et les supporters sont nombreux au bord des routes.

Après le Tour de France hommes, le public est toujours au rendez-vous pour les dames, et c'est "une bonne surprise" pour Marie Le Net, une des coureuses françaises. "Ils sont là, au bord des routes, à nous encourager. Il y a du monde au départ ou à l'arrivée. C'est vraiment extraordinaire de vivre ça. Il n'y a vraiment que sur le Tour qu'on peut le vivre", se réjouit la Bretonne.

Dans la moindre petite côte, il y a du monde, ce que savoure la Normande Gladys Verhulst : "C'est vraiment quelque chose de grandiose, on se sent pousser des ailes". Elle se réjouit surtout d'entendre "Allez le Françaises !". Un engouement qui n'est qu'un avant goût de ce que vont vivre les coureuses ce week-end en montagne. La Girondine India Grangier a plutôt l'habitude d'être derrière les barrières : "Quand je vais voir le Tour, c'est moi qui ai les drapeaux jaunes ou les maillots à pois et qui glisse sur la route, alors que là, c'est moi qui vais rouler. Ça va être génial !".

Le rendez-vous est déjà pris dans les Ballons d’Alsace pour une étape finale sur la fameuse Super Planche des Belles Filles, dans le massif des Vosges.