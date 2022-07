Tour de France : c'est arrivé un 7 juillet… Sylvain Chavanel prend le départ de sa 18e Grande Boucle consécutive, un record

Le samedi 7 juillet 2018, "Mimosa" entre dans l'histoire du Tour de France. A 39 ans, Sylvain Chavanel est au départ de sa 18e Grande Boucle consécutive. Un record de participations qu'il chipe alors à George Hincapie, Stuart O'Grady et Jens Voigt, qui se sont trois arrêtés à 17. Sextuple champion de France du contre-la-montre et une fois victorieux sur la course en ligne, le coureur de la formation Direct Energie s'élance, à Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée), pour des derniers coups de pédale sur la plus grande course du monde.

Ce jour-là, Sylvain Chavanel ne se hisse pas, comme il en a l'habitude, dans l'échappée matinale. Il laisse son coéquipier Jérôme Cousin s'y immiscer. C'est le dimanche, sur la deuxième étape entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon que "La Machine", comme il est surnommé en Belgique, s'offre un raid en solitaire, avant d'être repris. Dans sa carrière, l'Aquitain a vécu une belle histoire d'amour avec le Tour de France. En 18 ans, il y a remporté trois étapes : en 2008 (à Montluçon) et deux autres bouquets en 2010 (à Spa et aux Rousses).