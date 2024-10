Tour de France 2025 : Saint-Méen-le-Grand, berceau de Louison Bobet, ville départ le 12 juillet prochain

Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine) accueillera le départ d'une étape du Tour de France 2025 le 12 juillet prochain. Il s'agit de la ville de naissance du coureur Louison Bobet, qui a gagné trois fois de suite le Tour de France. On fêtera en 2025 le centenaire de sa naissance.

Les coureurs du Tour de France 2025 vont arpenter les routes de Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), ville du grand champion Louison Bobet. La commune accueillera le départ d'une étape pour la deuxième fois de son histoire. Certains habitants ont déjà choisi leur place pour admirer le spectacle. Dans le centre-ville, on se rappelle de l'ambiance de 2006, lorsque la commune était ville étape de la course, et on espère déjà pouvoir vivre la même chose.



Un hommage devant des millions de spectateurs

L'endroit n'a pas été choisi au hasard, car c'est ici qu'il y a près de 100 ans naissait le coureur Louison Bobet. Le fils du boulanger de la ville est devenu un cycliste professionnel au palmarès incroyable. Il a gagné trois fois le Tour de France trois fois de suite (1953, 1954, 1955). Jean-Louis Valain, président de l'association des Amis de Louison Bobet, a œuvré pour que Saint-Méen-le-Grand soit ville étape pour le centenaire de sa naissance. Le 12 juillet 2025, le Tour de France lui rendra hommage devant des millions de spectateurs.

