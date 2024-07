Tour de France 2024 : nouvelle démonstration de Tadej Pogacar, qui remporte la 19e étape et s'envole vers un troisième sacre

Tadej Pogacar stratosphérique ! En tête d'un peloton pourtant relégué à plus de quatre minutes de l’homme de tête avant l'ultime ascension, vendredi 19 juillet à l'occasion de la 19e étape, le maillot jaune a activé le turbo à dix kilomètres du sommet d'Isola 2000, reprenant un à un les échappés, pour finalement doubler l’Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike) à 2 km de l’arrivée. Tadej Pogacar signe ainsi sa quatrième victoire d'étape sur ce Tour de France, et prend la direction d'un troisième sacre final après ceux de 2020 et 2021. Il compte plus de 5 minutes d'avance au classement général sur son dauphin, Jonas Vingegaard.