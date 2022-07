Tour de France 2022 : "Le Tour commence maintenant pour moi", se réjouit Thibaut Pinot, local de l’étape à la Planche des Belles Filles

Il s'est contenté de suivre le peloton sans prendre de risques depuis le début du Tour de France. Thibaut Pinot va enfin pouvoir faire parler son profil de grimpeur à partir de la septième étape, vendredi 8 juillet. La Grande Boucle arrive dans les Vosges pour une première étape de montagne qui se conclut en haut de la Planche des Belles Filles. Le Français espère se faire plaisir sans pour autant viser une victoire d'étape chez lui.

Franceinfo: sport : On vous imagine heureux à l'idée de vous rapprocher de la montagne...

Thibaut Pinot : Je suis heureux d'avoir passé les premiers jours, et oui, forcément je suis heureux d'arriver dans la montagne, surtout chez moi. On va dire que le Tour commence maintenant pour moi.

En quoi la Planche des Belles Filles est-elle différente des autres ascensions ?

Elle est bien placée géographiquement, et c'est particulier car c'est souvent la première montée, la première arrivée au sommet du Tour. Forcément, les leaders ont envie de se tester et ça donne souvent une belle montée.

Ça peut être un révélateur après une semaine de course ?

C'est sûr, c'est toujours un révélateur. On ne sait pas si une échappée ira au bout ou pas demain mais les leaders vont s'expliquer. Je pense qu'on en saura beaucoup plus sur l'état de forme de chacun.

Que représenterait une victoire à la Planche pour vous ?

Je ne sais pas, je n'y pense pas vraiment pour l'instant, je suis dans ma course. Et même si la Planche, c'est toujours particulier, ce n'est pas la montée qui me correspond le mieux, donc je ne me mets pas trop la pression de viser la victoire.

Le Français Thibaut Pinot grimpe la Super Planche des Belles Filles (Haute-Saône), lors d'un entraînement le 18 mai 2022. (SEBASTIEN BOZON / AFP)

Que représente la Planche de Belles Filles pour les habitants de la région ?

Grâce à la Planche, on a découvert les Vosges et la Haute-Saône, qui étaient méconnues du grand public. C'est vraiment du bonus pour tout le monde. Les gens sont fiers d'avoir cette Planche et cette ascension près de chez eux.

La Planche sera également au programme du Tour féminin…

Oui, ce sera le final ! Cela montre que la Planche est un rendez-vous incontournable sur le Tour de France, que ce soit pour les filles et les garçons.