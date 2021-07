Tour de France 2021 : Tadej Pogacar enfonce le clou et remporte la 18e étape à Luz Ardiden

David Gaudu a fait le show dans le Tourmalet mais c'est bien Luz Ardiden qui, comme prévu, a officié en juge de paix. Emmené dans un fauteuil jusqu'au pied de l'ascension, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) a parfaitement contrôlé ses rivaux, si on peut encore les appeler ainsi tant les écarts sont grands, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Sepp Kuss (Jumbo-Visma) et Enric Mas (Movistar), quant à eux, étaient déjà tout heureux de partager le festin. Mais la cour des prétendants n'a pu que regarder le roi danser dans les derniers mètres...

Matej Mohoric n'est pas du genre à se cacher. Alors que sa formation de Bahrain-Victorious est dans l’œil du cyclone depuis quelques heures, le Slovène n'a pas hésité à montrer le maillot controversé dès le premier kilomètre. La meilleure défense c'est l'attaque, c'est bien connu. D'abord accompagné par Christopher Juul Jensen (Team BikeExchange) et Sean Bennett (Team Qhubeka NextHash), il a reçu, cinq kilomètres plus loin, l'appui d'un certain Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

On ne pourra jamais reprocher au Français de ne pas essayer. Chaque jour, le champion du monde tente sa chance crânement, avec un panache qui illumine encore plus son maillot irisé. Mais chaque jour, depuis celui qui l'a vu s'imposer lors de la première étape, Alaphilippe se prend un retour de bâton. Parfois violent.

Gaudu déploie ses ailes

Ce fut encore le cas dans la montée du Tourmalet où, à moins de trois kilomètres du sommet, les jambes du Français ont dit stop. Elles ont déjà tellement donné. Avant cela, Alaphilippe avait vu les groupes se former et de déformer au rythme des attaques, des compatriotes pointer le bout du boyau (Périchon, Madouas, Elissonde, Latour...) mais un seul d'entre eux avait la caisse pour s'attaquer au duo Tourmalet-Luz Ardiden...

D'abord tapi dans l'ombre, David Gaudu (Groupama-FDJ) a sagement attendu son heure avant de fondre sur le groupe de tête tel un gypaète barbu, oiseau du coin au nom aussi cocasse que ses attaques en piqué sont fulgurantes. Dans la descente du Tourmalet, Gaudu a profité de sa science de la trajectoire pour distancer Pierre Latour, le dernier qui pouvait encore voler aux mêmes altitudes que lui.

Même un vieux rapace comme Rigoberto Uran s'est brûlé les ailes sur les pentes du géant pyrénéen. Le Colombien déjà au rupteur la veille, a implosé dans les derniers lacets et assisté, impuissant, à l'évaporation de ses rêves de podium. Briseur d'illusions, le Tour a également étouffé celles de David Gaudu, finalement repris par le groupe Pogacar à 7 kilomètres de l'arrivée.



Pogacar d'assaut

Son visage poupin ne trahit aucun effort quand les autres ahanent péniblement sur leur machine. Mais il ne faut pas trop se fier à ce faciès angélique. Alors qu'il aurait pu faire preuve de magnanisme et laisser la victoire à un Vingegaard, avec qui il s'entend visiblement bien, le Slovène n'a pas laissé une miette. À personne. À l'image d'un Merckx, Pogacar cannibalise tout, le suspense en premier.

Alors, quand il se dresse sur ses pédales dans les derniers 700 mètres pour définitivement régler Vingegaard et Carapaz, on sait très bien que le Danois et l'Équatorien ne le reverront plus. Si ce n'est sur le podium à Paris.

Un podium où s'affichera son côté cannibale car "Pogi" récupérera, sauf cataclysme, trois tuniques, comme en 2020 : le maillot jaune, le maillot blanc de meilleur jeune (un classement qu'il domine depuis la première étape) et enfin le maillot à pois, récupéré jeudi avec cette nouvelle victoire d'étape.