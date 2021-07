Tour de France 2021 : premier test pyrénéen, dernière occasion pour Alaphilippe... La 15e étape en questions

Après une mise en bouche samedi, les coureurs entrent dans le vif du sujet pyrénéen avec la 15e étape du Tour de France, dimanche 11 juillet, entre Céret et Andorre-la-Vieille. La principauté est un lieu de résidence plébiscité par de nombreux coureurs du peloton.

Quel est le profil de l'étape ?

Avant la journée de repos programmée lundi à Andorre-la-Vieille, un profil montagneux attend le peloton sur cette 15e étape, dimanche 11 juillet. Depuis Céret jusqu'à la principauté, les coureurs auront 191 kilomètres à parcourir avec quatre difficultés répertoriées.

Le peloton devra d'abord escalader la montée de Mont-Louis (8,4 km à 5,7%), le col de Puymorens (5,8 km à 4,7%) puis le Port d'Envalira (10,7 km à 5,9%), souvenir Henri Desgrange de cette édition 2021, soit le sommet le plus haut du parcours (2408 m d'altitude). Pour conclure, le tracé offre aux coureurs le col de Beixalis (6,4 km à 8,5%) dont le sommet est placé à quinze kilomètres de l'arrivée. Ce col attribuera des bonifications aux trois premiers qui entameront ensuite une descente vers Andorre-la-Vieille. Les qualités de descendeur seront primordiales pour s'illustrer.

Le profil de la 15e étape du Tour de France. (TOUR DE FRANCE / ASO)

Quel coureur à suivre : Julian Alaphilippe pour briller à la maison ?

Le Français a des fourmis dans les jambes. Depuis sa victoire lors de la première étape à Landerneau, Julian Alaphilippe n'a pas réussi à retrouver le chemin du succès. À l'instar de son Tour de France 2020, "Alaf" ne s'économise pas et tente très souvent de prendre la bonne échappée. C'était le cas sur la 11e étape où il avait finalement lâché face à l'accélération de Wout van Aert dans la deuxième ascension du Mont Ventoux ou encore sur la 12e étape en direction de Nîmes. Samedi, le champion du monde a encore été l'un des premiers à attaquer après le départ de Carcassonne.

Dimanche, Julian Alaphilippe aura à coeur de briller à Andorre-la-Vieille, son lieu de résidence lorsqu'il n'est pas en compétition. Ce pourrait être sa dernière occasion de s'illustrer puisque les pentes prévues ne semblent pas rédhibitoires pour ses qualités, contrairement aux étapes suivantes. Faisant partie des meilleurs descendeurs du peloton, le Tricolore a toutes les qualités requises pour s'imposer.

Qu'en pense Alexis Vuillermoz ?

Le coureur français de l'équipe TotalEnergies analyse le tracé du jour : "Ce sera l'une des étapes-reine de ce Tour de France. Il y aura un départ difficile avec le col du Fourtou, qui n'est pas répertorié mais qui est digne d'un col de 2e catégorie a minima. Ce sera une montée longue et dure, sachant que la descente derrière sera très technique et très étroite. Si l'échappée va au bout, elle se composera de coureurs très forts qui sont parmi les meilleurs grimpeurs. Dans le cas inverse, on aura une belle bataille dans le col de Beixalis, qui est très raide et très sinueux. On passera par le Port d'Envalira, le plus haut de ce Tour (2408 m), mais ce ne sera pas le plus dur de la journée, car ce sera sur une route assez large, avec une descente rectiligne derrière. Julian y sera un des favoris : il connaît parfaitement la descente finale car il habite de l'autre côté, mais ils sont nombreux à habiter dans ce coin et avoir la même idée !"

Quels horaires ?

12h05 : début de la diffusion sur France 2 et france.tv

12h20 : départ fictif

12h30 : départ réel de Céret

12h55 : bascule sur France 3

15h05 : bascule sur France 2

Entre 17h28 et 18h05 : arrivée à Andorre-la-Vieille