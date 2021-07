Emmanuel Macron a assisté à la victoire de Tadej Pogacar sur la 18e étape du Tour de France, jeudi, entre Pau et Luz Ardiden. Le président de la République a suivi la course dans la voiture du directeur de la course, Christian Prudhomme. Après la cérémonie protocolaire, le chef d'Etat a salué le panache des coureurs français.