Tour de France 2021 : chrono pour rouleurs, duel Roglic-Pogacar, Alaphilippe vise le jaune... La 5e étape en questions

Premier tournant dans ce Tour de France 2021 avec le contre-la-montre, mercredi, entre Changé et Laval.

Place aux hommes forts du Tour de France. Les favoris vont se jauger sur la 5e étape, un contre-la-montre individuel de 27,2 km entre Changé et Laval (Mayenne), mercredi 30 juin, où les écarts pourront déjà être conséquents. Neuf mois après la consécration de Tadej Pogacar sur la Planche des Belles Filles et la défaillance de Primoz Roglic, les deux Slovènes se retrouvent pour une nouvelle partie de manivelles.

Quel profil pour cette cinquième étape ?

Moins accidentée que la Bretagne, la Mayenne offre sa plaine aux rouleurs du peloton du Tour de France. Au menu du jour, un chrono individuel de 27,2 km en deux parties, une quasi-boucle au pays de Marc Madiot et Jacky Durand. Après quelques petites bosses dès les premiers kilomètres du parcours, la différence se fera sur les longs faux-plats en direction de Laval où les coureurs pourront développer toute leur puissance.

Le profil de la 5e étape du Tour de France 2021, un contre-la-montre entre Changé et Laval. (ASO)

Un nouveau duel Pogacar–Roglic ?

La dernière fois que le chrono a départagé les deux hommes sur le Tour de France, le maillot jaune a changé d'épaules. C'était il y a moins de dix mois, en Franche-Comté. Leader à la veille de l'arrivée à Paris, Primoz Roglic avait subi la loi de son jeune compatriote Tadej Pogacar sur les pentes de la Planche des Belles Filles. Après 36 km d'un chrono de haute volée, Pogacar avait collé 1'56'' à Roglic. Depuis ce coup de tonnerre dans le ciel de France, on attend un nouveau duel entre les deux hommes.

Ce sera le cas à Laval après quatre jours éprouvants en Bretagne où Roglic a concédé du temps à ses rivaux en chutant dans le final de Pontivy. Avec 56 secondes de retard sur Pogacar au départ de Changé, le leader de la Jumbo-Visma va déjà devoir s'employer pour récupérer le temps perdu. Lors du dernier Tour du Pays Basque, sur un parcours accidenté de 13,9 km, il avait déjà pris sa revanche en dominant Pogacar de 28 secondes.

Julian Alaphilippe peut-il reprendre le maillot jaune ?

Deuxième à seulement huit secondes de Mathieu van der Poel à l'issue des quatre premières étapes, Julian Alaphilippe a certainement une petite idée derrière la tête. Et quand le champion du monde se fixe un objectif, il rate rarement sa cible. Dans son viseur, la tunique jaune que l'autre grand puncheur du peloton lui avait reprise à Mûr-de-Bretagne.

Sur 27,2 km, Alaphilippe a largement les moyens de récupérer son "bien" d'autant que le Français a établi quelques références en chrono ces dernières saisons à l'image de sa victoire à Pau devant Geraint Thomas sur une distance similaire lors du Tour 2019. Transcendé par le maillot jaune qui faisait rêver son grand-père Raymond Poulidor et habitué des grands raids en solitaire, Van der Poel a toutefois les armes pour rivaliser. À moins qu'un Van Aert, un Pogacar ou un Roglic ne mettent les deux hommes d'accord.

Qu'en pense Thierry Gouvenou ?

"Un chrono aussi long aussi tôt, c'est assez peu commun". Directeur de course du Tour de France, Thierry Gouvenou n'est pas peu fier d'avoir placé ce contre-la-montre dès la 5e étape, tranchant avec les éditions précédentes où l'exercice en solitaire était réduit à sa portion congrue et souvent sur des routes pentues. "On peut perdre beaucoup de temps sur 27 kilomètres", salive Thierry Gouvenou quand son patron, Christian Prudhomme, évoque une "offrande aux rouleurs".

Quels horaires ?

11h55 : Début de la retransmission sur France 2 et france.tv

12h15 : Départ du premier coureur

12h47 : Arrivée du premier coureur

16h50 : Départ du dernier coureur

17h22 : Arrivée du dernier coureur