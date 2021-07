Tour de France 2021 : Bauke Mollema remporte la 14e étape en solitaire, Guillaume Martin grimpe à la deuxième place du général

Déjà neuvième, sixième et troisième encore à Malaucène mercredi, Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a enfin transformé l’essai sur ce Tour de France 2021 en remportant la 15e étape, samedi 10 juillet. Le tracé entre Carcassonne et Quillan promettait une bataille intense, acharnée sur un parcours accidenté. Elle n’a pas déçu avec une victoire en solitaire du Néerlandais après un raid de 42 kilomètres.

Il a devancé Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) et Sergio Higuita (EF Education-Nippo). Le Français Guillaume Martin (Cofidis) fait une magnifique opération au classement général en remontant à la deuxième place derrière Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) grâce à sa 11e place du jour.

>> Retrouvez toutes les vidéos du Tour de France 2021 sur france.tv

Vainqueur du Tour de Lombardie en 2019 et d’une étape du Tour en 2017, Bauke Mollema a trouvé un profil correspondant parfaitement à ses qualités de coureur costaud. Le coureur de la Trek-Segafredo a faussé compagnie à ses treize compagnons d’échappée dans la descente de la côte de Galinagues, à 42 kilomètres de Quillan.

Personne n'a réussi à prendre sa roue

Si l’entreprise solitaire paraissait certes audacieuse, personne n’a trouvé pertinent de prendre sa roue. Le sixième du Tour de France 2013 a peut-être profité du manque de lucidité des fuyards, fatigués par une première partie de course éreintante, pour glaner sa 17e victoire professionnelle.

Comme chaque jour de cette Grande Boucle, et encore plus sur un tracé propice aux baroudeurs, la lutte pour prendre l’échappée a effectivement brûlé les cuisses. La première heure de course a été avalée à une vitesse moyenne impressionnante de 48 km/h. Anthony Turgis (TotalEnergies), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Maxime Chevalier (B&B Hotels-KTM), Kristian Sbaragli et Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) ont cru figurer dans le bon coup. Mais le groupe n’a jamais réussi à passer la minute d’avance et s’est fait reprendre par un peloton emmené par les équipes non représentées à l’avant, à 106 kilomètres de l’arrivée.

Les Français bien représentés à l'avant

Six kilomètres plus loin, dans les premières pentes du col de Montségur (4,2 km à 8,7%), Michael Woods (Israel start-up nation) et Wout Poels (Bahrain-Victorious), motivés par l’objectif du maillot à pois et accompagnés de Mattia Cattaneo ont finalement initié la bonne échappée. Ils ont été rejoints à 70 kilomètres de l’arrivée par un groupe de poursuivants composé justement de Bauke Mollema mais aussi d’Omar Fraile (Astana), Guillaume Martin puis par Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Quentin Pacher et Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) dans un second temps.

L’écart creusé remarquablement grâce à ses qualités de descendeur, Bauke Mollema n’a pas coincé dans le redoutable et inédit col de Saint-Louis (4,7 km à 7,4%). Malgré les offensives incessantes des poursuivants Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Mattia Cattaneo, Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) et Michael Woods, le Batave a réussi à basculer au sommet, à 17 kilomètres, avec 1’07’’ d’avance. La victoire se profilait alors devant Mollema d’autant plus que les poursuivants se marquaient derrière lui.

Guillaume Martin dauphin de Tadej Pogacar

Parmi ceux-ci, les Français ont bien figuré, Guillaume Martin en tête puisque le Normand a fait un magnifique rapproché au général en grimpant sur la deuxième place du podium, derrière Tadej Pogacar. Onzième de l’étape, le Normand a repris plus de cinq minutes sur Rigoberto Uran qui descend sur la dernière marche du podium. Martin se situe 4’04’’derrière le maillot jaune et 1’14’’ devant le Colombien. Le grimpeur de la Cofidis redonne un peu le sourire spectateurs français après un Tour de France moribond pour les tricolores.