Tour de France 2021 : 249 kilomètres, 5 cols, les puncheurs de retour... La 7e étape en questions

Les coureurs vont s’élancer, vendredi, entre Vierzon et Le Creusot pour disputer la plus longue étape du Tour depuis 21 ans.

Pas de répit pour les coureurs sur les routes de France. La transition vers les Alpes entraîne parfois de longues étapes. C’est le cas de la 7e, la plus longue du Tour de France 2021 avec ses 249 kilomètres. Elle traversera, vendredi 2 juillet, le Cher et la Nièvre pour une arrivée accidentée au Creusot (Saône-et-Loire), taillée pour les puncheurs, décidément gâtés dans cette 108e édition de la Grande Boucle.

249 kilomètres de course, une anomalie ?

Les organisateurs ont décidé de sortir des sentiers battus pour cette 7e étape. Si les longues étapes ne sont pas une curiosité dans l’histoire du Tour (on en compte 135 supérieures ou égales à ce kilométrage dans l'après-guerre), elles sont moins nombreuses depuis quelques années. C’est ce qui rend cette 7e étape tout aussi intrigante qu’historique, puisqu'il faut remonter vingt-et-un an en arrière, à une étape de 254 kilomètres entre Belfort et Troyes (en 2000), pour en trouver une plus longue.

Une anomalie donc dans ce cyclisme moderne, qui ne risque pas de ravir des coureurs en quête d'assurance quant à leur protection. En 2020, la 19e étape du Tour d’Italie (longue de 258 kilomètres) avait été raccourcie de 130 kilomètres après la réclamation d’une majorité du peloton. Cette année, les coureurs du TDF ont manifesté leur mécontentement face à la multiplication des chutes, en mettant le pied à terre pendant une minute après le départ de la 4e étape.

Quel est le profil de l’étape ?

Outre sa longueur, cette étape possède un tracé très intéressant qui risque de sourire de nouveau aux puncheurs. Le final, accidenté, est difficile avec l'enchaînement de la côte de la Croix de la Libération (4,6km à 5,3%) et du signal d'Uchon (5,8 km à 5,6%). Situé à 18km de l’arrivée, c’est sur ce dernier que les puncheurs régleront leur compte, avec notamment un dernier kilomètre à 13%. Il restera derrière une ultime ascension, la côte de la Gourloye (2,5km à 5,3%).

Le profil de la 7e étape du Tour de France 2021.

Trois cols dans les 30 derniers kilomètres donc, parfaitement adaptés aux costauds puncheurs même si une échappée aura un coup à jouer car, à la veille de la première étape de montagne, le peloton peut aussi décider de laisser filer les hommes devant pour conserver ses forces.

Au tour de Wout Van Aert de briller ?

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) à Landerneau, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) au Mûr-de-Bretagne, les deux meilleurs ennemis de Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ont chacun eu leur moment de gloire. Au départ de cette 7e étape, le Belge n’a toujours pas terminé sur un podium.

S'il a échoué à deux reprises, le coureur de la Jumbo-Visma sait que cette troisième étape pour puncheurs est synonyme de belle opportunité pour lui.

Wout van Aert remporte la 10e étape du Tour de France entre Saint-Flour (Cantal) et Albi (Tarn).

S'il a déjà montré qu'il avait les capacités de monter en puissance ces côtes raides, il n’a jamais été en mesure de suive Alaphilippe et le maillot jaune Van der Poel depuis le début du Tour. Vainqueur de trois bouquets sur le Tour de France, il aspire à frapper fort. Et pourquoi pas même aller chiper la tunique jaune, lui qui n’a finalement que 30 secondes de retard sur Mathieu van der Poel au général.

Qu'en pense Marc Sarreau ?

Le coureur de l'équipe AG2R-Citroën estime que "250 kilomètres, ça va être spécial, même avec une première partie tranquille. C’est toujours une journée usante sur le vélo. On va avoir des routes dégagées, l’échappée va partir très tôt sans avoir à trop se bagarrer. Vers le Creusot, il y a pas mal de côtes répertoriées réputés difficiles chez les amateurs. Il va y avoir un final costaud, car il n’y a pas beaucoup d’opportunités comme ça pour les puncheurs. Le peloton restera sans doute groupé avec les favoris, un petit groupe peut se détacher et aller se jouer la victoire. Si ça roule vraiment vite, on n’aura peut-être pas d’échappée au bout avec un sprint d'un peloton d’une cinquantaine de coureurs. C’est possible qu’Alaphilippe tente quelque chose. L’endurance va beaucoup compter sur ce genre d’étape, ça va vite faire mal aux jambes quand ça va mettre en route. Le faux rythme des premiers kilomètres peut peser sur la fin."

Quels horaires ?

10h45 : Début de la retransmission sur France 3 et france.tv

11h00 : Départ fictif

11h15 : Départ réel

17h24 : Arrivée prévue au Creusot