Reportage Tour de France 2022 : on a fait quelques kilomètres avec les "motos fraîcheur" en pleine canicule

Tour de France 2022 : on a fait quelques kilomètres avec les "motos fraîcheur" en pleine canicule

Au programme de la 15e étape ce dimanche : 202,5 kilomètres entre Rodez et Carcassonne et une température annoncée de 38 degrés à l'ombre sur la route du Tour. Ces "motos fraîcheur", qui accompagnent les coureurs, vont à nouveau être très sollicitées.

Le peloton le reconnaît volontiers : pas de grosse difficulté, à part, la chaleur. La 15e étape du Tour de France arrive dans la fournaise du Midi de la France, ce dimanche 17 juillet 2022, sur un parcours de 202,5 kilomètres entre Rodez et Carcassonne dédié aux sprinteurs.



>> Tour de France 2022 : canicule en Occitanie, match entre baroudeurs et sprinteurs… La 15e étape en questions



Quatre départements d'Occitanie (Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Aude) seront ainsi visités lors du parcours, avant une ligne droite finale de 200 mètres entre le Canal du Midi et la célèbre cité médiévale de Carcassonne, pour laisser s'expliquer les coureurs, à la veille de la dernière journée de repos. Une journée attendue pour se rafraîchir un peu. Car, depuis le début de la vague de chaleur, un nouveau type de message est régulièrement diffusé sur les ondes de "Radio Tour" : "Motos fraîcheur, n'hésitez pas à vous porter à la hauteur des coureurs échappés. N'hésitez pas !" Ces "motos fraîcheur", rouges et blanches, sont fortement sollicitées lorsque le mercure s'envole.

"Anges gardiens"



"On a rendez-vous avec le petit camion réfrigéré. On va s'arrêter au septième kilomètre, et on va faire le plein des glacières et des bidons frais. Déjà, ils sont réfrigérés avant qu'on les mettent dans notre glacière et ils sont remis dans des glacières avec des glaçons. Les coureurs apprécient énormément", assure Reynald, l'un des pilotes. Au total, ce sont donc une trentaine de bidons qui sont stockés dans chacune des motos, régulièrement rechargées grâce aux camions à l'avant du peloton, ces bidons de 50cl restent frais environ deux heures.



>> Tour de France 2022 : bidons par dizaines, glace sur la nuque et menthe poivrée, les "techniques" du peloton pour éviter la canicule



Et en ce moment, ils partent très vite. Benoît, l'autre pilote des "motos fraîcheur", ancien cycliste amateur, sait que son rôle est particulièrement important cette année. "On est en support des directeurs sportifs : s'ils ne sont pas là, il n'y a que les deux 'motos fraîcheur' qui interviennent. Et nous, on ne fournit que de l'eau. C'est vrai que depuis quelques jours, avec la grosse chaleur, les coureurs ont soif et ils ont besoin de se renverser de l'eau sur la tête parce que c'est vraiment dur pour eux. On est toujours présent à leurs côtés pendant les trois semaines. On est leurs anges gardiens pour combattre la chaleur de cette année", sourit-il.

Le peloton grogne

Les règles sont strictes : les motos n'interviennent qu'à l'avant de la course lorsque l'échappée est constituée et que le ravitaillement est autorisé. Interdiction de descendre dans le peloton, ce que regrette le coureur Benoît Cosnefroy, de l'équipe AG2R Citroën. "Je n'en ai pas vu une seule depuis le début du Tour. Pour l'instant, je ne sais pas où elles sont. Mais je me posais la question. Justement, il y a 36 000 motos qui nous doublent pour faire des photos, mais il n'y a aucune moto fraîcheur dans le peloton".

A défaut de moto fraîcheur, le peloton a sans doute apprécié l'initiative des pompiers entre Saint-Etienne et Mende : à deux endroits du parcours, ils ont transformé leurs lances à eau en brumisateur géant.