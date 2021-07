Quiz Tour de France 2021 : "chasse patate", "becqueter de l'aile"... Connaissez-vous bien les expressions du vélo ?

La journée de repos de lundi offre la possibilité de tester vos connaissances sur des expressions plus ou moins imagées du cyclisme, grâce à notre quiz.

Après neuf jours de course, de chevauchées, de sprints, de chutes, de joies et de peines, le peloton du Tour de France 2021 fait une pause, lundi 5 juillet, pour la première journée de repos. Mais pas question de rendre le dossard et de poser le pied à terre, nous vous proposons un quiz pour tester vos connaissances sur les grandes expressions de la Petite reine. A vous de jouer.