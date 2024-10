Col de légende, Luchon-Superbagnères revient au programme de la prochaine Grande Boucle, et représentera l'un des moments forts de l'épreuve.

Bernard Hinault y a gagné en 1979, sur la route de son deuxième Tour de France, et y a perdu face à Greg Lemond, en 1986. Superbagnères, c'est un col mythique que le peloton n'a plus emprunté depuis 36 ans, et qu'il va retrouver en 2025, comme l'ont révélé les organisateurs lors de la présentation, mardi 29 octobre.

"C'est une montée très irrégulière, avec deux rampes notamment. Ça permet de revenir et d'avoir 110 km de très très haute montagne", s'enthousiasme Christian Prudhomme, le patron du Tour dans l'émission Tout le sport. Les coureurs termineront une journée exténuante, avec 183 km d'étape et l'ascension successive du Tourmalet, d'Aspin, de Peyresourde pour finir par cette ultime montée, au cœur de trois journées conclues par une arrivée au sommet. "On aura de gros écarts sur cette étape", pronostique déjà avec délectation Thierry Gouvenou, le concepteur du tracé.