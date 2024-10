Tour de France : le retour du Mont Ventoux, Normandie et Bretagne au menu, un chrono dans les Pyrénées... Découvrez le parcours de l'édition 2025

On connaît désormais le parcours du Tour de France 2025. Après un départ à l'étranger les trois dernières années (Copenhague, Bilbao et Florence), la Grande Boucle partira l'été prochain de Lille, le samedi 5 juillet, avec trois étapes dans le Nord, selon le tracé dévoilé par les organisateurs, mardi 29 octobre à Paris. Pour la première fois depuis 2020, aucun autre pays que la France ne sera visité. Les coureurs descendront ensuite par la Normandie, la Bretagne et un court passage en Auvergne avec une arrivée au sommet au Mont-Dore.

Ils aborderont la montagne dans la deuxième moitié, avec trois étapes dans les Pyrénées, dont un contre-la-montre en côte dont l'arrivée sera jugée en haut de l'altiport de Peyragudes (13e étape). Avant de retrouver les Champs-Elysées, après une arrivée à Nice en 2024, l'édition 2025 finira par un triptyque alpestre très périlleux, avec trois arrivées au sommet au Mont Ventoux, au col de la Loze et avec la difficile montée de La Plagne, qui revient après 23 ans d'absence. Au total, le peloton parcourra 3 320 km en trois semaines.

Parcours du Tour de France 2025 Le 5 juillet 2025, le peloton s'élancera de Lille avant de terminer son périple sur les Champs-Elysées, à Paris, le 27 juillet. (ASO)

Un départ dans le Nord mais sans pavés

En 2022, le Tour, qui descendait du Danemark, était passé dans le Nord pour essorer les coureurs sur les pavés. En 2025, la Grande Boucle offrira trois étapes, dans cette région, mais aucune ne comptera de pavés. "On n'avait pas envie que ça se joue à la roulette nordiste le premier ou le deuxième jour sur les secteurs pavés", dévoile Christian Prudhomme. Si la première étape autour de Lille devrait offrir le premier maillot jaune à un sprinteur, la deuxième, plus accidentée, pourrait déjà offrir de l'animation, comme en 2022. Ce sera également la plus longue de cette édition 2025, avec 212 km au programme et un final ardu, avec des pentes à 15 % du côté de Saint-Étienne-au-Mont comme à Outreau, à 5 km de l'arrivée.

Les coureurs descendront ensuite par la Normandie et la Bretagne et notamment un retour à Mur-de-Bretagne (et ses passages à plus de 15 %), où Mathieu van der Poel s'était imposé pour sa première participation en 2021. Il sera escaladé à deux reprises pour s'y conclure après un tracé long de 192 km.

Deux contre-la-montre dont un en montagne

Il y aura deux contre-la-montre dans cette édition 2025, mais ils seront bien différents. Le premier, une boucle autour de Caen (5e étape), sera sur un format classique et plat qui devrait ordonner le classement général au terme des 33 km du parcours. Le deuxième sera bien plus coriace. Entre Loudenvielle et l'altiport de Peyragudes (13e étape), il n'y aura que 11 km d'effort, mais huit seront en montée. "On finit avec 250 mètres à 16%, une sorte de sprint au ralenti", analyse Christian Prudhomme.

Au lendemain d'une terrible étape qui arrive à Hautacam, il n'y aura aucun droit à l'erreur sur une étape très intense. En 2020 à la Planche des Belles Filles et en 2023 à Combloux, la bosse finale avait tout simplement entériné le futur vainqueur de l'édition.

Parcours du contre-la-montre entre Loudenvielle et Peyragudes (13e étape) Le Tour de France 2025 propose un contre-la-montre montagneux entre Loudenvielle et l'altiport de Peyragudes, lors de la 13e étape. (ASO)

Le Mont Ventoux et le col de la Loze de retour

Le Géant chauve de Provence revient terroriser les coureurs. Le Mont Ventoux sera au programme de la 16 étape au départ de Montpellier, et sera la seule difficulté de cette étape. Mais quelle difficulté ! Ouvert au vent et à la chaleur, il est impitoyable et a offert parmi les plus grands moments du Tour de France.

En 2021, Tadej Pogacar avait lâché ses premiers mètres à Jonas Vingegaard. Mais la dernière fois qu'il a fait office d'arrivée au sommet, ce fut en 2016, lorsque Chris Froome s'était retrouvé à pied dans l'ascension après avoir cassé son vélo.

Autre terreur des Alpes : le col de la Loze. Découvert en 2020, il avait scellé le Tour en 2023 avec la défaillance de Tadej Pogacar face au coup de force de Jonas Vingegaard. Située juste avant la dernière étape de montagne à la Plagne, cette 18e étape devrait à nouveau offrir un grand spectacle, puisque les coureurs auront dû escalader les cols de Glandon (1 924 m) et de la Madeleine (2 000m) avant de se frotter au col de la Loze. Avec ses 2 304 m d'altitude, il formera le point culminant de ce Tour 2025. Ultime originalité : il sera pour la première fois escaladé par son versant Est, côté Courchevel.