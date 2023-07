France Télévisions reste diffuseur du Tour de France et du Tour de France Femmes jusqu'en 2030

Le patron du Tour de France a annoncé que le partenariat avec France Télévisions était prolongé avec un contrat couvrant la période 2026-2030.

L'histoire du Tour continuera de s'écrire sur les antennes de France Télévisions. Invité de Vélo Club dimanche 23 juillet, à l'issue de la dernière étape du Tour de France 2023, Christian Prudhomme, le patron de l'organisation de la Grande Boucle, a annoncé que le partenariat avec le service public était prolongé. Diffuseur historique du Tour de France et du Tour de France Femmes, le groupe France Télévisions le restera au moins jusqu'en 2030.

"Nous en sommes ravis", s'est réjoui Christian Prudhomme sur le plateau de Vélo Club. "Je fais assez souvent face aux lecteurs avec la presse locale, la première question, c’est est-ce que ça restera sur gratuit et sur France Televisions. C’est la force du Tour, c’est un spectacle gratuit au bord des routes, mais aussi devant la TV. C’est formidable, et pas seulement parce que c’est une maison qui compte pour moi, et que j’y travaille depuis des années.” Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions, a confié dans un communiqué du groupe être "fière et heureuse" du renouvellement de ce contrat "pour faire vivre l'un des plus beaux événements sportifs au monde".

A travers ce partenariat, France Télévisions reste le diffuseur officiel sur tous les écrans (TV, digital, mobile) de Paris-Nice, du Schneider Electric Marathon de Paris, de Paris-Roubaix et de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, de la Flèche Wallonne (hommes et femmes), de Liège-Bastogne-Liège (hommes et femmes), du Tro Bro Léon, du Critérium du Dauphiné, du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, ainsi que de Paris-Tours.