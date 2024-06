Tour de France 2024 : Lenny Martinez invité surprise de la Groupama-FDJ pour épauler David Gaudu

La Groupama-FDJ vient de lui offrir un bel anniversaire. Lenny Martinez fêtera ses 21 ans sur les routes du Tour de France, le 11 juillet prochain. Meilleur coureur de sa formation depuis le début de l'année 2024, le Nivernais a été récompensé par une sélection pour la Grande Boucle, a annoncé son équipe dans un communiqué dévoilant les huit coureurs choisis.

Initialement attendu sur la Vuelta en août, il accompagnera finalement David Gaudu (4e du Tour 2022, 9e du Tour 2023), de nouveau désigné leader pour le classement général, mais aussi le champion de France 2023 Valentin Madouas et le jeune puncheur Romain Grégoire (21 ans), vainqueur d'étape sur le Tour du Pays basque cette année.

"Nous laisserons beaucoup de liberté aux coureurs"

Brillant dès ses débuts professionnels, avec un maillot rouge porté sur la Vuelta 2023 pour son premier Grand Tour, Lenny Martinez a déjà décroché cinq victoires cette saison. En fin de contrat au terme de la saison et proche d'un départ de l'équipe qui l'a formé, il a néanmoins été récompensé par son équipe, en mal de victoires cette année et qui n'a plus gagné sur le Tour de France depuis 2019.

Pour retrouver les lauriers de la Grande Boucle, Groupama-FDJ promet de ne pas freiner les velléités offensives de Lenny Martinez et des autres coureurs : "Notre stratégie est différente de notre modèle de fonctionnement traditionnel avec une équipe entière au service d'un leader, a assuré le directeur sportif Benoît Vaugrenard dans le communiqué annonçant la sélection. Nous évoluons et cette année, nous laisserons beaucoup de liberté aux coureurs. David Gaudu est l'élément central de notre équipe, mais les sept autres coureurs sont prêts pour jouer les victoires d'étapes."

Lenny Martinez aidera donc également David Gaudu dans sa quête d'un bon classement général, alors que le 4e du Tour de France 2022 vit une saison difficile et a récemment été testé positif au Covid-19 après avoir achevé le Critérium du Dauphiné à la 15e place. "Lenny Martinez sera un vrai soutien pour David en montagne, on est toujours plus fort à deux que seul sur un parcours taillé pour les grimpeurs", a expliqué Benoît Vaugrenard.

L'autre néophyte de l'équipe, Romain Grégoire, a montré une bonne forme sur le Critérium du Dauphiné (2e de la troisième étape) et les championnats de France (8e), et sera l'une des armes principales pour jouer les victoires d'étapes. Le Suisse Stefan Küng pourrait aussi briller sur son exercice de prédilection, le contre-la-montre, comme Valentin Madouas sur les terrains vallonnés. Le Luxembourgeois Kevin Geniets et les Français Quentin Pacher et Clément Russo seront principalement au soutien de leurs leaders.