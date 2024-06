Tour de France 2024 : "Je m'attends à ce que Tadej Pogacar soit presque inatteignable", assure Remco Evenepoel avant sa première Grande Boucle

Après le Tour d'Italie en 2021 et le Tour d'Espagne en 2022, Remco Evenepoel va enfin découvrir le Tour de France, qui s'élance samedi de Florence (Italie). A 24 ans, le Belge abordera cet événement dans la peau du leader de sa formation Soudal-Quick-Step, qui a renié ses principes d'équipe chasseuse d'étapes pour l'entourer du mieux possible pour le classement général.

A trois jours du départ, il a fait part de ses impressions à propos de ce premier grand départ en Italie, de la concurrence féroce qui l'attend et de sa forme après avoir contracté une maladie la semaine dernière.

Franceinfo: sport : Que ressentez-vous au moment d'entamer votre premier Tour ?

Remco Evenepoel : Je me sens détendu. J’ai hâte de tout découvrir, à commencer par la présentation des équipes jeudi, qui sera un moment magique dans ma vie et ma carrière. Mais aussi le départ et la première étape, le premier jour de repos… Cela va être excitant. Je pense que j’arrive dans la meilleure forme possible, après le Dauphiné. J’ai essayé de me pousser au maximum tous les jours, et sur ce plan-là, je ne pourrai pas m’en vouloir, me dire que je n’ai pas travaillé assez dur. J’ai fait au mieux.

Vous avez été malade la semaine dernière, juste avant le départ, comment vous sentez-vous ?

Je n’ai pas pu participer au championnat national (dimanche), qui aurait été mon dernier gros test pour le Tour. Je n’ai pas pu non plus m’entraîner de façon intense (avec cette maladie), je ne pouvais pas être à 100%. On va voir si cela m’affecte pour le Tour. La première semaine, je vais être plus prudent que dans les classiques. Il faut être malin, le Tour de France ce n'est pas qu'une semaine. Il faut s'économiser dès que c'est possible. Vu que c'est mon premier, il faut que je reste un peu plus calme, que je regarde autour de moi comment la course se développe.

Étape 5 : la course neutralisée après une énorme chute La route est décidément très dangereuse aujourd'hui sur les routes du Critérium du Dauphiné : une énorme chute a eu lieu dans le peloton. De nombreux favoris sont allés au sol. (France TV)

Dès samedi, la première étape jusqu'à Rimini est difficile, comment la voyez-vous ?

C'est une étape très dure. Il y a 30 kilomètres après la dernière difficulté, avec une longue descente. Pour moi, la seule possibilité de gagner est d'y aller seul, et pour une première journée, ce n'est pas vraiment intelligent, surtout avec des ambitions pour le général. S'il faut sprinter en petit groupe, c'est une manière plus économique. Sinon, je n'essaierai pas. Mais j’espère pouvoir me montrer dès les premiers jours. Pas nécessairement me battre pour gagner une étape, mais pour ne pas perdre de temps, être assez fort pour suivre les favoris.

Vous faites partie des "Quatre Fantastiques" avec Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, à quoi vous attendez-vous ?

Je m’attends à ce que Tadej (Pogacar) soit presque inatteignable. Ce qu’il a montré au Giro était très impressionnant. D’autant plus qu’il n’a pas eu à beaucoup s’employer pour aller chercher des résultats, je ne pense pas que ça l’ait vraiment fatigué. Je pense qu'il sera l’homme à battre sur ce Tour de France. Il a une équipe pour gagner le plus d'étapes possibles en plus du classement général, qui leur échappe depuis deux ans. Ils veulent montrer qu'ils sont la meilleure équipe du monde, un peu le "Real Madrid" du cyclisme... et pas Manchester City (sourire) !

Avec Jonas Vingegaard qui revient de blessure, la formation UAE Team Emirates de Tadej Pogacar va sans doute vouloir le distancer d'entrée, comment comptez-vous réagir ?

Si UAE Team Emirates opte pour cette tactique, nous devons les laisser faire, se concentrer sur nous-mêmes, suivre ce rythme aussi longtemps que possible et voir ce que cela donne. Mais personnellement, je ne pense pas que Jonas Vingegaard craquera dès les premiers jours, pas du tout. Je pense que UAE Team Emirates, et surtout Pogacar, veulent en quelque sorte se "venger" de ce que Jumbo-Visma leur avait fait l'année dernière (la formation néerlandaise avait isolé d'entrée le Slovène, qui revenait d'une blessure). La situation est un peu inversée : ils vont faire la tactique des Jumbo avec Jonas dans le rôle de Tadej. Ce sera une sorte de "revanche" pour eux. Ça va être intéressant à observer.