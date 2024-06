Tour de France 2024 : guéri, Tadej Pogacar révèle avoir eu le Covid il y a dix jours

Le Covid-19 peut-il de nouveau s'inviter au Tour de France ? Alors que plusieurs coureurs comme David Gaudu ou Sepp Kuss, qui a dû renoncer à participer à la Grande Boucle pour cette raison, avaient déjà indiqué l'avoir eu dans les dernières semaines, Tadej Pogacar a confirmé, jeudi 27 juin, l'avoir également contracté "il y a dix jours", lors d'une conférence de presse en marge de la présentation des coureurs à Florence.

Le Slovène, qui n'a pas couru depuis sa victoire sur le Tour d'Italie le 26 mai, a dû composer sur son repos avec un décès familial, mais aussi avec le virus, dont il s'estime "totalement rétabli". "J’ai repris l’entrainement mais mon grand père est décédé. J’ai du rentrer en Slovénie car il fallait voir la famille, c’était important pour moi d’être là. Je suis revenu en camp d'entraînement, puis j’ai eu le Covid il y a 10 jours", a expliqué le double vainqueur du Tour en 2020 et 2021.

Pogacar s'estime "en super forme"

"C’est quand même beaucoup moins grave qu’il y a quatre ans, surtout si ton corps a été affecté dans le passé. En tout cas maintenant, le corps connaît le virus, donc c’était un peu comme un gros refroidissement et c’est passé très vite. J’ai été complètement KO pendant un jour, j’ai fait un peu de vélo sur rouleau, et je suis sorti quand je n’étais plus contagieux", a poursuivi le Slovène, qui s'avance comme le grand favori de cette 111e édition.

"Il y avait ce point d’interrogation et finalement je me suis bien remis, je n’ai pas eu vraiment trop de problèmes à cause de ça. Donc ça s'est pas mal passé finalement la préparation. Je suis en super forme", a rapidement rassuré Pogacar après avoir dévoilé une information dont Jonas Vingegaard, qui a pris sa suite sur l'estrade, n'était pas au courant.

Si Tadej Pogacar ne semble plus du tout gené par le virus, David Gaudu, qui l'a contracté la semaine dernière avant les championnats de France, a lui toujours quelques traces. "J’arrive mine de rien un petit peu dans l’inconnu, ça laisse des traces, j’ai eu de la fatigue et des maux de tête. Ca semble revenir à la normale, c’est pour ca qu’on se laisse un peu de champ. On va voir comment ça évolue, comment mon corps réagit en course", a détaillé le Breton. Son manager Marc Madiot a, lui, indiqué que sa formation allait remettre des tests pour tous les membres de son équipe tous les trois jours.