Tour de France 2024 : troisième victoire pour Biniam Girmay sur la 12e étape, Primoz Roglic recule au général après une chute

Biniam Girmay a de nouveau battu les autres sprinteurs au terme d'une étape longue de plus de 200 kilomètres, jeudi, entre Aurillac (Cantal) et Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

Une entorse à l'histoire. Alors qu'un membre de l'échappée matinale s'était imposé lors des deux premières arrivées du Tour à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), c'est bien au terme d'un sprint massif que Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a remporté la 12e étape, jeudi 11 juillet. L'Érythréen prend le large au classement du maillot vert en signant son troisième succès, tandis que Wout van Aert (Visma-Lease a bike) et Pascal Ackermann (Israël-PremierTech) complètent le podium de l'étape.

Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), 4e du classement général au matin de l'étape, a été pris dans une chute collective à douze kilomètres de l'arrivée et a perdu plus de deux minutes. La course a aussi été marquée par deux abandons notables : celui du grimpeur Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), 6e du Tour 2023, et celui du sprinteur Fabio Jakobsen (DSM-Firmenich PostNL), vainqueur d'étape sur le Tour 2022.

Arnaud Démare déchu du podium

Les 2 200 mètres de dénivelé positif de cette longue étape faussement plate n'ont pas entravé le sprint attendu à Villeneuve-sur-Lot. Les équipes de sprinteurs ont contrôlé toute la journée, ne laissant jamais beaucoup plus que deux minutes d'avance à l'échappée, composée de l'inévitable Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) et des trois Français Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama-FDJ) et Anthony Turgis (TotalEnergies), vainqueur de la neuvième étape.

Étape 12 : la passe de trois pour Biniam Girmay Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) remporte sa troisième victoire d'étape sur ce Tour de France 2024. L'Érythréen, maillot vert, l'emporte devant Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) et Arnaud Démare (Arkéa - B&B Hotels).

Dans le dernier kilomètre, ce sont les maillots rouges de la formation française Arkéa-B&B Hotels qui ont pris la tête de la meute, déposant parfaitement leur sprinteur Arnaud Démare à 300 mètres de la ligne. Le double vainqueur d'étape sur la Grande Boucle (en 2017 et 2018) a longtemps résisté avant de craquer devant Wout van Aert et Biniam Girmay. Il a finalement été déclassé à l'arrivée pour un écart illicite, comme Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), alors qu'il avait passé la ligne en troisième position. Biniam Girmay, déjà passé en tête du peloton au sprint intermédiaire, conforte son maillot vert et compte désormais 107 points d'avance sur Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), 4e de l'étape du jour après les déclassements.

Jonas Abrahamsen intenable, Primoz Roglic malheureux

Jonas Abrahamsen a trouvé de quoi mettre à profit cette énième journée passée à l'avant : portant le maillot à pois par procuration, il est passé en tête au sommet des côtes d'Autoire, de Rocamadour et de Montcléra, toutes classées en 4e catégorie, pour revenir à hauteur de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) au classement de la montagne, avec 36 points.

Étape 12 : une chute piège Primoz Roglic et Mathieu van der Poel Alexey Lutsenko (Astana) a chuté sur une terre-plein central en voulant protéger Mark Cavendish. Mal placés dans le peloton, Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) et Primoz Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe), 4e au classement général, se sont faits piéger.

Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), déjà tombé dans la descente finale mercredi mais reclassé dans le temps de Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep), a été entraîné dans une chute collective à douze kilomètres de la ligne. Visiblement touché physiquement et en difficulté dans le sillage de ses coéquipiers, le 2e du Tour 2020 n'est jamais parvenu à rentrer dans le peloton et perd 2'27", retombant à la 6e place du classement général.