Tour de France 2024 : après 111 ans d’attente, Florence s’enflamme pour le premier grand départ en Italie

Sur les hauteurs de la ville, c'est tout Florence qui s'est enflammée, dans une belle atmosphère et sous une chaleur étouffante. À deux jours du grand départ du Tour de France, les coureurs ont pu, à l'occasion de la présentation des équipes, jeudi 27 juin, prendre le pouls d'une ambiance italienne à la hauteur de l'attente et de l'événement.

Pendant tout l'après-midi, de l'arrivée des bus dans les ruelles sinueuses de la ville, au défilé pour rejoindre la présentation, en passant évidemment par le grand rendez-vous sur la scène installée Piazzale Michelangelo, le public italien a acclamé les coureurs dans une chaude atmosphère. "Quand on voit la ferveur du public, ça donne envie de commencer et d’être sur les routes", a souri le sprinteur français Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hôtels) après être passé sur scène.

Un public au rendez-vous

Les fans ont réservé un accueil particulièrement fervent aux quatre favoris annoncés, Tadej Pogacar, grand gagnant à l'applaudimètre, Primoz Roglic, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Mais aussi aux locaux de l'étape, comme Gianni Moscon ou Giulio Ciccone, ex-maillot jaune. "C’est un pays de cyclisme, qui a beaucoup de passion à donner pour encourager les coureurs", a assuré l'Italien Luca Mozzato (Arkéa-B&B Hôtels).

Dans le cœur de la ville, les plus beaux monuments se sont parés des couleurs du Tour. Sur le Palazzio Vecchio, des drapeaux accrochés contre la pierre rouge rappellent les différents maillots spécifiques. Sur le Ponte Vecchio, les célèbres bijoutiers jouent aussi avec les couleurs jaune, vert et rouge dans leurs vitrines. "L’ambiance est magnifique. On m’avait dit qu’en France ce sera très chaud, mais là c’est déjà très fort", a apprécié le jeune champion de Belgique, Arnaud de Lie (Lotto Dstny), qui va vivre sa première Grande Boucle.

Un premier départ historique dans le pays

Il faut dire que ce grand départ italien s’est longtemps fait attendre. En 111 ans d’histoire, la Grande Boucle ne s’était encore jamais élancée de la Botte, pourtant pays de cyclisme, qui a fourni de nombreux champions, et pays hôte de l’un des deux autres Grands Tours du calendrier, le Giro. "Je crois que c'est vraiment une grande occasion, il y a un sentiment d'attente important. C'est vraiment une chose historique, car il n'y avait jamais eu de départ en Italie. Dans une histoire qui a commencé en 1903, ça veut dire beaucoup", explique Ciro Scognamiglio, journaliste à la Gazzetta dello Sport, qui suit le cyclisme depuis 2003.

Des drapeaux aux couleurs du Tour de France dans les rues de Florence, la ville-hôte du Grand Départ de la 111e édition, le 25 juin 2024. (DAVID PINTENS / BELGA MAG / AFP)

Florence s’était déjà positionnée pour accueillir le grand départ en 2014, un an après les mondiaux de cyclisme organisés dans la ville toscane, mais les organisateurs avaient préféré Leeds et le Yorkshire. Il a donc fallu patienter dix ans pour voir la Grande Boucle enfin poser ses valises de l'autre côté des Alpes, un siècle après la première victoire italienne sur l'épreuve (Ottavio Bottecchia, également vainqueur en 1925). Une attente qui a sans doute nourri et entretenu la passion déjà affichée dans la ville, pleine de promesses pour l'ambiance des étapes à venir.