Tour de France 2023 : une dernière lutte pour un maillot à pois, qui ne va pas forcément couronner le meilleur grimpeur

Sept points séparent les trois premiers du classement de la montagne, alors qu'il en reste 37 à distribuer lors de l'étape entre Belfort et Le Markstein Fellering, samedi.

"Je n'y pensais même pas. Ce n'était pas un objectif, mais c'est un bonus assez sympa". Remporter le maillot à pois sans le vouloir, à la suite de la dernière étape de montagne, fut le destin de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) vainqueur du Tour de France 2022. Voilà trois éditions que le maillot blanc à pois rouges du classement du Grand Prix de la montagne est accaparé par les maillots jaunes successifs, une série qui pourrait prendre fin, samedi 22 juillet, si Giulio Ciccone (Lidl-Trek) parvient à le défendre lors de la dernière étape de montagne de cette cuvée 2023.

Avant cette étape de samedi, Vingegaard compte sept points de retard sur Giulio Ciccone (88) et un seul sur Felix Gall (82). "Je ne pense pas au maillot à pois, je ne pense qu’au maillot jaune", assure cependant le Danois, qui pourrait tout de même aller chercher des points sans le vouloir, dans la défense de son maillot jaune, en suivant d’éventuelles attaques de Tadej Pogacar.

"Je dois encore prendre quelques points, et je dois me défendre de Felix Gall, parce qu’il va bien sûr essayer de prendre l’échappée je pense, et Vingegaard va peut-être vouloir gagner l’étape aussi, ce qui lui donnera des points automatiquement", anticipe Giulio Ciccone. L’Italien devrait donc être à l’avant de la course, samedi, tout comme son dauphin autrichien. "Actuellement, je n’ai pas vraiment pensé au maillot à pois, mais je réalise que ce serait quelque chose de spécial. Ce n’est pas tous les jours que vous êtes capables de prendre part à la compétition pour un maillot distinctif sur le Tour de France. C’est quelque chose que je dois garder en tête" reconnaissait Felix Gall avant la 19e étape.

L’Italien a passé 8 sommets de cols en tête et s’est montré régulièrement dans les échappées pour récolter des points. "Je pense que Ciccone va garder le maillot à pois et c’est bien parce qu’il est offensif, c’est un bon attaquant et il a bien calculé pour prendre les gros points sur les bonnes étapes", affirme Warren Barguil, qui était monté sur le podium à Paris avec cette tunique en 2017. De quoi tout de même s’interroger sur une récompense censée revenir au meilleur grimpeur de la Grande Boucle. "En réalité, les meilleurs grimpeurs se battent plutôt pour le classement général", répond Felix Gall. "Je ne me sens pas comme le meilleur grimpeur. Je pense plutôt que ce maillot récompense le courage, l’agressivité et la présence régulière dans les échappées", abonde Giulio Ciccone, qui pointe à plus de 2 heures et 14 minutes de Jonas Vingegaard au classement général. Trente-sept points restent encore à distribuer sur cette 20e étape.